拜登賀錦麗到賓州造勢 力爭非裔拉美裔支持

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人拜登和賀錦麗都來到賓夕凡尼亞州造勢,而前總統奧巴馬也到佛州為拜登拉票。

拜登來到賓西凡尼亞州匹茲堡地區的Homewood市舉行汽車集會,這裡是非洲裔聚居區,拜登的演說也有意拉攏,他特別提及了如果當選會改善非洲裔的經濟條件,由於非洲裔在疫情中的死亡率遠高於其他族裔,拜登也表示在疫情中會提供

給非洲裔更多醫療救助。

拜登說:「只有一個東西可以把美國分裂,那就是特朗普正在做的事,他唯一能夠贏得選舉的方法,就是把美國分裂,讓我們因為族裔、祖國籍、還有信仰的不同而互相敵視,這是錯的,這不是我們會做的。」

在集會上,很多拜登的支持者都鳴笛表示支持,在匹茲堡的集會上,歌星Lady GaGa也來獻唱助陣。

對於拜登來說,如果想贏得賓州就必須獲得非洲裔和拉美裔的支持,在整個競選活動中,拜登和賀錦麗舉辦了許多場針對少數族裔的集會,賀錦麗和她的丈夫,還有歌星John Legend全家也在賓州費城舉行造勢活動。

前總統奧巴馬周一在佛羅里達州邁阿密為拜登拉票,他批評特朗普曾表示質疑明天的選舉結果,並且特朗普還說可能會在點票結束前就宣布勝選。

奧巴馬說:「過去4年他對獨裁者友好,現在他說他可能會在所有選票被點算之前就宣布勝選。」

奧巴馬也譴責特朗普曾暗示將國家過敏和傳染病研究所所長Fauci醫生開除,奧巴馬認為Fauci醫生一直很重視疫情經常建議,採取更多防疫措施,這與特朗普的想法不合,但不應該被開除。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。