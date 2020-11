民調顯示民主黨料保眾院 重掌參院非易事

【有線新聞】

美國選舉另一焦點是國會選戰,民調顯示民主黨很大機會守著眾議院,在參議院的選情亦佔優,但不代表民主黨會輕易掌控國會兩院。

名氣不大的哈里森,代表民主黨首次參選,就把南卡羅來納州變成參議院選舉主戰場。

不少人「大跌眼鏡」,皆因他挑戰的是當地深耕25年、共和黨重量級人馬格雷厄姆(Lindsey Graham)。

格雷厄姆目前是參議院司法委員會主席,由上屆大選前黨內炮轟特朗普的主力,搖身變成特朗普盟友,失去原本的獨立和民主黨支持者,亦得失部分共和黨的保守派支持者。令格雷厄姆和挑戰者哈里森支持度僵持不下。

今屆參議院100席中改選35席,當中共和黨佔23席、民主黨12席。

數據上,民主黨防守範圍較小下搶攻更有利,只要保著所有現有議席,再搶走對手4席,就可以奪走參議院控制權。

《華盛頓郵報》推算,民主黨有望從共和黨手中搶走2席,另外6席、形勢叮噹馬頭。

但這不代表民主黨在參議院「翻盤」是易事,皆因美國政治兩極化,選民歸邊,民主黨今屆很可能會失去在深紅的亞拉巴馬州參議院議席。

加上佐治亞州的參議院議席選情拉鋸,很可能要第二輪投票,誰主參議院或到明年才有答案。

