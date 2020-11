【KTSF 游瑋珊報導】

全美新型肺炎確診宗數周五超過99,000宗,是按國家計算,全球最高的單日紀錄。

新型肺炎確診個案全美周五增加99,321宗,是全球最高的單日紀錄,超過印度在9月17日單日錄得的97,894宗,全國至今有超過900萬人確診,超過23萬人死亡。

縱觀10月,全美31個州最少一天錄得破單日紀錄的確診宗數,周五有14個州因感染要住院的人數也單日新高。

有學者形容未來數周情況不樂觀,George Washington大學醫學系教授Jonathan Reiner說,依目前單日新增個案近十萬計,兩至3週後每天死亡人數有可能上升至2千人。

