美國疫情再反彈 專家指兩三周後死亡人數或飆升

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美國周六再有超過84,000人確診新型肺炎，剛過去的10月份，全美疫情再次反彈，單日確診數字多次破紀錄，不過有專家指出，最差的情況可能尚未來臨，紐約州宣布新措施，嘗試控制病毒的擴散。

在這個萬聖節周末，全美的確診數字持續上升，疫情一直穩定的加州，周六亦錄得超過5千宗確診，個案有上升的跡象。

紐約州長Andrew Cuomo周六宣布新的防疫措施，規定大部分到訪紐約的旅客，需要在到達前3天及到達當天出示檢測呈陽性的結果。

Cuomo指出，這項新措施將會取代舊有的指引，以往只規定來自特定疫情惡化州分的旅客，在到達紐約後必須要隔離14天。

美國的確診個案已經超過910萬宗，死亡人數超過23萬人，有專家指出，星期五新增的近10萬宗確診，很可能在兩星期後惡化成大量的死亡個案，因此不只是確診人數不斷上升，兩到三星期後，不排除每天有多達兩千人死亡。

在佛羅里達州衛生部門表示，星期六新增2,331宗確診，是當地連續第12天錄得超過2千宗確診。

而賓夕凡尼亞州周六亦有2,510宗確診，連同密歇根州及威斯康辛州，這三個州近日的疫情亦創下自疫情爆發以來的最差情況。

有報告指，截至周六的數據，全美一共有超過47,000人住院，創下自8月中以來的新高，亦比9月20日的最低紀錄28,000多人大幅增長六成半。

在喬治亞州及夏威夷，住院人數則有所下降，而加州的數字就一直保持穩定，其餘的州分，住院人數不斷上升。

有衛生專家表示，不想走到封城這一步來對抗疫情，美國各地必須要立即採取措施，包括是強制所有民眾外出時戴口罩，確保一些疫情惡化的州份，當地的高風險行業，例如是室內酒吧必須關閉，並指示民眾避免與非同住家人參加聚會。

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