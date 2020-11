美國疫情再反彈 專家指兩三周後死亡人數或飆升

【KTSF】

美國周六再有超過84,000人確診新型肺炎,剛過去的10月份,全美疫情再次反彈,單日確診數字多次破紀錄,不過有專家指出,最差的情況可能尚未來臨,紐約州宣布新措施,嘗試控制病毒的擴散。

在這個萬聖節周末,全美的確診數字持續上升,疫情一直穩定的加州,周六亦錄得超過5千宗確診,個案有上升的跡象。

紐約州長Andrew Cuomo周六宣布新的防疫措施,規定大部分到訪紐約的旅客,需要在到達前3天及到達當天出示檢測呈陽性的結果。

Cuomo指出,這項新措施將會取代舊有的指引,以往只規定來自特定疫情惡化州分的旅客,在到達紐約後必須要隔離14天。

美國的確診個案已經超過910萬宗,死亡人數超過23萬人,有專家指出,星期五新增的近10萬宗確診,很可能在兩星期後惡化成大量的死亡個案,因此不只是確診人數不斷上升,兩到三星期後,不排除每天有多達兩千人死亡。

在佛羅里達州衛生部門表示,星期六新增2,331宗確診,是當地連續第12天錄得超過2千宗確診。

而賓夕凡尼亞州周六亦有2,510宗確診,連同密歇根州及威斯康辛州,這三個州近日的疫情亦創下自疫情爆發以來的最差情況。

有報告指,截至周六的數據,全美一共有超過47,000人住院,創下自8月中以來的新高,亦比9月20日的最低紀錄28,000多人大幅增長六成半。

在喬治亞州及夏威夷,住院人數則有所下降,而加州的數字就一直保持穩定,其餘的州分,住院人數不斷上升。

有衛生專家表示,不想走到封城這一步來對抗疫情,美國各地必須要立即採取措施,包括是強制所有民眾外出時戴口罩,確保一些疫情惡化的州份,當地的高風險行業,例如是室內酒吧必須關閉,並指示民眾避免與非同住家人參加聚會。

