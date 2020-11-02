美國大選前最後周日 特朗普走訪5個搖擺州

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周二是美國大選投票日，爭取連任的特朗普總統一日走訪5個搖擺州造勢，據報他曾私下表示若大選夜領先，會搶先宣布勝選。對手民主黨總統候選人拜登則主攻賓夕法尼亞州，希望收復失地。

大選前最後周日，特朗普一連走訪5個州，呼籲支持者善用手上一票「拯救美國夢」，又說大選當晚就要知道結果。

特朗普說：「我們要在11月3日知道選舉結果，11月3日當晚。過去如是，今次亦應一樣。這個國家怎麼了?」

有美國新聞網站引述消息人士指，特朗普曾私下表示，只要大選夜形勢看似領先，就算未完成點票他也會率先宣布勝選。

特朗普沒有明確否認報道，更批評大選之後仍然受理郵遞選票的安排，是令大選夜沒有最終結果的原因，認為會導致舞弊，揚言選舉過後立即循法律途徑挑戰。

特朗普這天走訪「鏽帶」和東南部，上屆全取這5個州共82張選舉人票，今屆亦一州不能少，但最新民調平均數字顯示特朗普目前形勢落後，就算在稍有優勢的艾奧瓦州，特朗普的支持度亦比上屆得票率低。

特朗普對手、民主黨的拜登則主攻賓夕法尼亞州，希望搶回這幅民主黨上屆失落的「藍色城牆」，他在近月爆發反種族歧視示威的費城造勢，爭取非裔選民支持。

拜登說：「我們要解決歧視，為非裔族群創造真正公平的經濟機會。兩天後，我們有機會趕走這個沒有好好保護國家的總統，兩天後，我們或能趕走他，他一找到機會就煽動仇恨之火。」

賓夕法尼亞州有20張選舉人票，1992年以來都是民主黨囊中之物，但上屆特朗普以0.72%、即4萬多票差距險勝。最新民調顯示拜登在這裡的支持度有五成，比特朗普高近5%。

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