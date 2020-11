美國大選前最後周日 特朗普走訪5個搖擺州

【有線新聞】

周二是美國大選投票日,爭取連任的特朗普總統一日走訪5個搖擺州造勢,據報他曾私下表示若大選夜領先,會搶先宣布勝選。對手民主黨總統候選人拜登則主攻賓夕法尼亞州,希望收復失地。

大選前最後周日,特朗普一連走訪5個州,呼籲支持者善用手上一票「拯救美國夢」,又說大選當晚就要知道結果。

特朗普說:「我們要在11月3日知道選舉結果,11月3日當晚。過去如是,今次亦應一樣。這個國家怎麼了?」

有美國新聞網站引述消息人士指,特朗普曾私下表示,只要大選夜形勢看似領先,就算未完成點票他也會率先宣布勝選。

特朗普沒有明確否認報道,更批評大選之後仍然受理郵遞選票的安排,是令大選夜沒有最終結果的原因,認為會導致舞弊,揚言選舉過後立即循法律途徑挑戰。

特朗普這天走訪「鏽帶」和東南部,上屆全取這5個州共82張選舉人票,今屆亦一州不能少,但最新民調平均數字顯示特朗普目前形勢落後,就算在稍有優勢的艾奧瓦州,特朗普的支持度亦比上屆得票率低。

特朗普對手、民主黨的拜登則主攻賓夕法尼亞州,希望搶回這幅民主黨上屆失落的「藍色城牆」,他在近月爆發反種族歧視示威的費城造勢,爭取非裔選民支持。

拜登說:「我們要解決歧視,為非裔族群創造真正公平的經濟機會。兩天後,我們有機會趕走這個沒有好好保護國家的總統,兩天後,我們或能趕走他,他一找到機會就煽動仇恨之火。」

賓夕法尼亞州有20張選舉人票,1992年以來都是民主黨囊中之物,但上屆特朗普以0.72%、即4萬多票差距險勝。最新民調顯示拜登在這裡的支持度有五成,比特朗普高近5%。

