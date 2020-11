特朗普團隊指控NBC為拜登干擾總統選舉

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普競選陣營周五指控NBC新聞為拜登父子與民主黨而積極干擾今年的總統選舉,當中針對一份網上流傳的報告,而引導選民去認為近來有關不利拜登的電郵事件和消息,都是出於某種抹黑拜登的陰謀,NBC也把蘋果日報扯進去。

特朗普團隊點名批評的NBC,指網上流傳的一份64頁揭露拜登兒子與中國業務,是由一間虛假”情報公司”製造的假材料,NBC並指香港蘋果日報委託Christophe Balding撰寫該報告。

蘋果日報發聲明澄清,蘋果日報並沒有委託Balding或任何人撰寫任何文件或報告,NBC所指的報告與蘋果日報無關,而NBC也沒有向蘋果日報查詢。

Balding是北京大學匯豐金融學院教授,曾有份揭露深圳一間公司收集幾百萬人的資訊,他承認在小心檢視過有關文件,確定涉及公共領域並可查證後,有份撰寫該報告的部分內容。

美國的自由派主流大媒體至今,都屏蔽拜登的電郵事件,也不報導拜登父子家族涉及與中國的利益關係,他們指消息來源可疑,似有俄羅斯的手筆。

但FBI已經證實取得拜登電郵事件的關鍵證物,一部屬於Hunter Biden的手提電腦,而該電腦由特拉華州一間電腦修理行提交FBI。

此外,小拜登的前合夥人波布林斯基也出面證實,他參與拜登家族跟中國華信成立公司的事,他指證有關電郵屬實,並將過去幾年來記錄有關通訊的3部手機交給FBI,日前接受了FBI幾個小時的問話。

他接受Fox新聞的專訪,對整個過程有詳細交代,但主流大型媒體都不予報導。

事情引起曾獲得兩次普利茲獎的記者Adam Goldman向紐約時報投書追問,而另一個普利茲得獎記者Glenn Greenwald也撰文,抨擊美國主流媒體屏蔽小拜登電郵事件,是玩陰謀詭計,一心要特朗普敗選。

他的文章被他有份創立的媒體The Intercept要求刪除,當中質疑拜登的部分內容,他憤而辭職。

