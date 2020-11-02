特朗普團隊指控NBC為拜登干擾總統選舉

【KTSF 吳宇斌報導】

特朗普競選陣營周五指控NBC新聞為拜登父子與民主黨而積極干擾今年的總統選舉，當中針對一份網上流傳的報告，而引導選民去認為近來有關不利拜登的電郵事件和消息，都是出於某種抹黑拜登的陰謀，NBC也把蘋果日報扯進去。

特朗普團隊點名批評的NBC，指網上流傳的一份64頁揭露拜登兒子與中國業務，是由一間虛假”情報公司”製造的假材料，NBC並指香港蘋果日報委託Christophe Balding撰寫該報告。

蘋果日報發聲明澄清，蘋果日報並沒有委託Balding或任何人撰寫任何文件或報告，NBC所指的報告與蘋果日報無關，而NBC也沒有向蘋果日報查詢。

Balding是北京大學匯豐金融學院教授，曾有份揭露深圳一間公司收集幾百萬人的資訊，他承認在小心檢視過有關文件，確定涉及公共領域並可查證後，有份撰寫該報告的部分內容。

美國的自由派主流大媒體至今，都屏蔽拜登的電郵事件，也不報導拜登父子家族涉及與中國的利益關係，他們指消息來源可疑，似有俄羅斯的手筆。

但FBI已經證實取得拜登電郵事件的關鍵證物，一部屬於Hunter Biden的手提電腦，而該電腦由特拉華州一間電腦修理行提交FBI。

此外，小拜登的前合夥人波布林斯基也出面證實，他參與拜登家族跟中國華信成立公司的事，他指證有關電郵屬實，並將過去幾年來記錄有關通訊的3部手機交給FBI，日前接受了FBI幾個小時的問話。

他接受Fox新聞的專訪，對整個過程有詳細交代，但主流大型媒體都不予報導。

事情引起曾獲得兩次普利茲獎的記者Adam Goldman向紐約時報投書追問，而另一個普利茲得獎記者Glenn Greenwald也撰文，抨擊美國主流媒體屏蔽小拜登電郵事件，是玩陰謀詭計，一心要特朗普敗選。

他的文章被他有份創立的媒體The Intercept要求刪除，當中質疑拜登的部分內容，他憤而辭職。

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