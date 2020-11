【KTSF】

距離感恩節大約還有一個月,大型零售店Target會一改以往只在黑色星期五促銷的模式,宣布促銷星期一展開,目的是希望降低新冠病毒傳播的機會。

Target宣布推出”Black Friday Now”,”現在就是黑五”的促銷優惠,由星期一開始,11月的每一個星期都會推出不同的特賣商品。

11月首個星期的特賣會集中在電子產品,而第二星期進行促銷的會是廚房用品及地板用品,第三個星期會推出更多特價的電子產品,促銷衣物及美妝產品,最後一星期主要推出特價玩具及其他重點優惠商品。

其他大型零售商,例如是Walmart、Home Depot及Lowe’s等,同樣會提早展開購物旺季的促銷,目的在於減少人群在同一時間湧到店內購物,協助減低新冠病毒的傳播。

