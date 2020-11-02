聖荷西州大華裔研究生獲Deepfake教育比賽第一名（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學研究生蔣曉涵參加由矽谷領導集團主辦的Deepfake教育比賽，獲得第一名。

蔣曉涵在3分鐘的影片，用淺顯易懂的方式來講解甚麼是deepfake，deepfake專指基於人工智能的人體圖像合成技術的應用，有人稱它做”換臉”。

根據2019年3月皮尤研究中心的一項調查，有90％的美國人認為，視頻或圖像的更改會導致公眾混亂，選舉期間總是會有假新聞出現，也是給蔣曉涵做這個視頻的啟發。

蔣曉涵說，每個新科技出來都會有爭議，但她希望透過她的作品，讓大家以積極的態度去看這個技術。

蔣曉涵說：「因為技術本身不會去產生這些問題，永遠都是這些在背後用他的人，我不僅想通過這個視頻，給大家介紹我們每天用的這些用來娛樂的軟件，他後面的技術，我也想提醒大家，有這樣的技術，有些人正在利用他去做一些詐騙也好，或者是一些醜聞，一些捏造假信息。」

除了軟件工程的背景，蔣曉涵也喜歡畫畫，平時也是業餘的Youtuber，喜歡剪輯視頻，所以得獎的視頻裏頭的模特就是她自己。

蔣曉涵3年前才從中國來美國留學，這次獲得Silicon Valley Leadership Group主辦的Deepfake Education比賽第一名，已經獲得多家公司的實習邀約。

有鑑於現在學生沉迷於手機網路世界，她說自己也曾經有過這樣的階段，她給年輕人的建議是：「你永遠都是回過頭來想的時候，會很後悔，因為那段時間其實可能是你能夠接受最好各種新的學習，新的信息時代，玩著玩著就會發現，其實這個世界有很多你去學習的技能，通過學習技能去改變世界，那怕一小小部分，包括我做的，deepfake視頻也是一樣，我覺得那種成就感，你創造新的東西，學習新的東西成就感，是你每天沉迷在社交網絡，看人家無聊的視頻，或是看人家分享生活，永遠沒有你創造自己的生活來的這麼有意思。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。