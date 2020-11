聖荷西州大華裔研究生獲Deepfake教育比賽第一名（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學研究生蔣曉涵參加由矽谷領導集團主辦的Deepfake教育比賽,獲得第一名。

蔣曉涵在3分鐘的影片,用淺顯易懂的方式來講解甚麼是deepfake,deepfake專指基於人工智能的人體圖像合成技術的應用,有人稱它做”換臉”。

根據2019年3月皮尤研究中心的一項調查,有90%的美國人認為,視頻或圖像的更改會導致公眾混亂,選舉期間總是會有假新聞出現,也是給蔣曉涵做這個視頻的啟發。

蔣曉涵說,每個新科技出來都會有爭議,但她希望透過她的作品,讓大家以積極的態度去看這個技術。

蔣曉涵說:「因為技術本身不會去產生這些問題,永遠都是這些在背後用他的人,我不僅想通過這個視頻,給大家介紹我們每天用的這些用來娛樂的軟件,他後面的技術,我也想提醒大家,有這樣的技術,有些人正在利用他去做一些詐騙也好,或者是一些醜聞,一些捏造假信息。」

除了軟件工程的背景,蔣曉涵也喜歡畫畫,平時也是業餘的Youtuber,喜歡剪輯視頻,所以得獎的視頻裏頭的模特就是她自己。

蔣曉涵3年前才從中國來美國留學,這次獲得Silicon Valley Leadership Group主辦的Deepfake Education比賽第一名,已經獲得多家公司的實習邀約。

有鑑於現在學生沉迷於手機網路世界,她說自己也曾經有過這樣的階段,她給年輕人的建議是:「你永遠都是回過頭來想的時候,會很後悔,因為那段時間其實可能是你能夠接受最好各種新的學習,新的信息時代,玩著玩著就會發現,其實這個世界有很多你去學習的技能,通過學習技能去改變世界,那怕一小小部分,包括我做的,deepfake視頻也是一樣,我覺得那種成就感,你創造新的東西,學習新的東西成就感,是你每天沉迷在社交網絡,看人家無聊的視頻,或是看人家分享生活,永遠沒有你創造自己的生活來的這麼有意思。」

