San Mateo縣頒布更明確的隔離防疫指引

【KTSF】

San Mateo縣周五發布新的健康命令,分別針對新冠病毒確診者和接觸者的隔離政策,做出明確的規範,包括需要隔離的時間。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow醫生針對聯邦疾控中心(CDC)的新指引,調整該縣的健康命令。

新命令包含了接觸者隔離quarantine的規定,確診者隔離isolation的規定,以及針對醫療照護人員和第一線警消人員的新規定。

新命令規定,如果民眾被通知曾近距離接觸新冠病毒確診者,就必須自我隔離,如果並未跟確診者同住,而且自己的病毒檢測呈陰性,就只需自我隔離14天,如果跟確診者同住,則要在同住者解除隔離之後算起要自我隔離14天。

至於確診者的隔離,新命令規定,一旦確診感染新冠肺炎,就必須立即在家隔離,而且要與所有人分隔開來,即使和家人都不能接觸,遵守居家隔離的指示,並通知密切接觸者,並全力配合地方衛生當局追蹤接觸者調查。

隔離期限方面,在最先出現症狀後十天,以及完全康復後一天,如果完全沒有症狀,但檢測呈陽性反應,則要從接受檢測那天算起,隔離10天。

隔離者如果需要幫助,可以打211聯繫縣府緊急運作中心的照顧和收容部門。

San Mateo縣目前累計有11,341宗確診案例,疫情級別為橙色,雖然防疫措施已經有所放寬,但當局警告民眾還是不要放鬆警惕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。