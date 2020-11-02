San Mateo縣頒布更明確的隔離防疫指引

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San Mateo縣周五發布新的健康命令，分別針對新冠病毒確診者和接觸者的隔離政策，做出明確的規範，包括需要隔離的時間。

San Mateo縣衛生官員Scott Morrow醫生針對聯邦疾控中心（CDC）的新指引，調整該縣的健康命令。

新命令包含了接觸者隔離quarantine的規定，確診者隔離isolation的規定，以及針對醫療照護人員和第一線警消人員的新規定。

新命令規定，如果民眾被通知曾近距離接觸新冠病毒確診者，就必須自我隔離，如果並未跟確診者同住，而且自己的病毒檢測呈陰性，就只需自我隔離14天，如果跟確診者同住，則要在同住者解除隔離之後算起要自我隔離14天。

至於確診者的隔離，新命令規定，一旦確診感染新冠肺炎，就必須立即在家隔離，而且要與所有人分隔開來，即使和家人都不能接觸，遵守居家隔離的指示，並通知密切接觸者，並全力配合地方衛生當局追蹤接觸者調查。

隔離期限方面，在最先出現症狀後十天，以及完全康復後一天，如果完全沒有症狀，但檢測呈陽性反應，則要從接受檢測那天算起，隔離10天。

隔離者如果需要幫助，可以打211聯繫縣府緊急運作中心的照顧和收容部門。

San Mateo縣目前累計有11,341宗確診案例，疫情級別為橙色，雖然防疫措施已經有所放寬，但當局警告民眾還是不要放鬆警惕。

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