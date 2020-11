選務處收到郵遞選票後是否立刻拆封點票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

截至周四,加州已經有800萬選民完成投票,灣區大約有200萬,今年的總統大選郵寄選票特別受到關注,選務處已經收到的選票是否立刻拆封點票呢?

加州各地的選務機構從10月5日開始處理收到的選票,當選務處收到選票後,首先檢查有效簽名,然後把信封打開,把選票拿出來、分類,將選票輸入點算機,選務官員不能偷看,選務處官員也都再三保證,這些點算機是不能連結網路,直到選舉當天投票8點結束,8點01分,縣開始公布第一批數字,所以不管是用什麼方式投票,先抵達的選票先計算。

這次的總統大選,加州選務處已經表示,投票日當天郵戳之後17天收到的選票都會計算。

不過有些州不允許先計算郵寄選票,尤其是在票數接近的搖擺州,像是賓夕凡尼亞州的法律,點算票數必須要到投票當天早上7點才開始,同樣是賓州一些縣,更是要等到投票站關閉,甚至有的等到選舉隔天早上才開始點票,所以專家表示,除非贏的一方是壓倒性勝利,否則今年的投票結果選民要很有耐心。

提醒選民,在選票信封上簽名很重要,今年3月初選,加州有27,000張廢票,原因就是沒有簽名,或是簽名跟選民登記上的簽名不符。

