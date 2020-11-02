選務處收到郵遞選票後是否立刻拆封點票（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

截至周四，加州已經有800萬選民完成投票，灣區大約有200萬，今年的總統大選郵寄選票特別受到關注，選務處已經收到的選票是否立刻拆封點票呢？

加州各地的選務機構從10月5日開始處理收到的選票，當選務處收到選票後，首先檢查有效簽名，然後把信封打開，把選票拿出來、分類，將選票輸入點算機，選務官員不能偷看，選務處官員也都再三保證，這些點算機是不能連結網路，直到選舉當天投票8點結束，8點01分，縣開始公布第一批數字，所以不管是用什麼方式投票，先抵達的選票先計算。

這次的總統大選，加州選務處已經表示，投票日當天郵戳之後17天收到的選票都會計算。

不過有些州不允許先計算郵寄選票，尤其是在票數接近的搖擺州，像是賓夕凡尼亞州的法律，點算票數必須要到投票當天早上7點才開始，同樣是賓州一些縣，更是要等到投票站關閉，甚至有的等到選舉隔天早上才開始點票，所以專家表示，除非贏的一方是壓倒性勝利，否則今年的投票結果選民要很有耐心。

提醒選民，在選票信封上簽名很重要，今年3月初選，加州有27,000張廢票，原因就是沒有簽名，或是簽名跟選民登記上的簽名不符。

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