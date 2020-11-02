特朗普拜登總統大選前一天最後拉票

【KTSF 張麗月報導】

在周二大選日來臨之前，特朗普總統與民主黨總統候選人拜登，在最後關頭繼續衝刺拉票。

至今已經有接近一億人投票，等於是2016年時的投票總數超過3分之2，特朗普和拜登的行程非常緊密，特朗普穿梭4個州，舉行5場造勢大會，拜登就聚焦於賓夕凡尼亞州西部地區。

拜登陣營周一表示，「不論在甚麼情況下」，特朗普都不可以在大選當晚聲稱贏得大選，拜登陣營又抨擊特朗普所講在大選當晚各個州通常會完成點票，指這個是不實的講法，因為並沒有歷史先例可援，來引證有美國任何大選可以在大選當晚全部得到驗證，預測今年也會如此。

拜登陣營也強調，賓夕凡尼亞、密歇根和威斯康辛這三個關鍵搖擺州，可能比較慢公佈大選結果，他們又指出，由於特朗普可能提早宣佈勝出，因此這場競選不論政治或法律上將不會結束，而民間也傳出可能會有衝突發生，多個地方都提防選後會有騷亂。

特朗普說：「人真多，我們有許多次人山人海，這次人群真的大，很棒，謝啦，哈囉特拉弗斯城，哈囉密歇根。」

特朗普周一連趕5個戰鬥州，由北卡、密歇根到威斯康辛造勢，他說真正的數字顯示他會勝出，到目前為止，民調都指他落後拜登，有些民調更指他落後十個百分點。

但特朗普的造勢大會，到處都人山人海，與拜登的造勢汽車集會的冷清有很大的差別，因此有不少評論指出，4年前希拉莉克林頓在民調中一直以雙位數領先特朗普，最後在佛州及中西部幾個搖擺州輸了，無緣白宮寶座，可見民調不能準確反映民意，因為有許多支持特朗普的人並不表態，他們是所謂的隱性選民。

另外，完全由共和黨控制的德州最高法院一名聯邦法官，周一再次拒絕受理共和黨人要求，廢棄近12.7萬張在休斯敦使用汽車投票的選票，因為這些選票在當地疫情期間設立的汽車投票站投下，應該是沒有問題。

上個月，這個法院也作出類似裁決，今次訴訟是由保守派的德州活躍份子提告，他們抨擊在德州Harris縣擴大投票範圍，Harris縣是德州一個關鍵戰場，當地已有破紀錄140萬人提早投票。

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