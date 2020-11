特朗普拜登總統大選前一天最後拉票

【KTSF 張麗月報導】

在周二大選日來臨之前,特朗普總統與民主黨總統候選人拜登,在最後關頭繼續衝刺拉票。

至今已經有接近一億人投票,等於是2016年時的投票總數超過3分之2,特朗普和拜登的行程非常緊密,特朗普穿梭4個州,舉行5場造勢大會,拜登就聚焦於賓夕凡尼亞州西部地區。

拜登陣營周一表示,「不論在甚麼情況下」,特朗普都不可以在大選當晚聲稱贏得大選,拜登陣營又抨擊特朗普所講在大選當晚各個州通常會完成點票,指這個是不實的講法,因為並沒有歷史先例可援,來引證有美國任何大選可以在大選當晚全部得到驗證,預測今年也會如此。

拜登陣營也強調,賓夕凡尼亞、密歇根和威斯康辛這三個關鍵搖擺州,可能比較慢公佈大選結果,他們又指出,由於特朗普可能提早宣佈勝出,因此這場競選不論政治或法律上將不會結束,而民間也傳出可能會有衝突發生,多個地方都提防選後會有騷亂。

特朗普說:「人真多,我們有許多次人山人海,這次人群真的大,很棒,謝啦,哈囉特拉弗斯城,哈囉密歇根。」

特朗普周一連趕5個戰鬥州,由北卡、密歇根到威斯康辛造勢,他說真正的數字顯示他會勝出,到目前為止,民調都指他落後拜登,有些民調更指他落後十個百分點。

但特朗普的造勢大會,到處都人山人海,與拜登的造勢汽車集會的冷清有很大的差別,因此有不少評論指出,4年前希拉莉克林頓在民調中一直以雙位數領先特朗普,最後在佛州及中西部幾個搖擺州輸了,無緣白宮寶座,可見民調不能準確反映民意,因為有許多支持特朗普的人並不表態,他們是所謂的隱性選民。

另外,完全由共和黨控制的德州最高法院一名聯邦法官,周一再次拒絕受理共和黨人要求,廢棄近12.7萬張在休斯敦使用汽車投票的選票,因為這些選票在當地疫情期間設立的汽車投票站投下,應該是沒有問題。

上個月,這個法院也作出類似裁決,今次訴訟是由保守派的德州活躍份子提告,他們抨擊在德州Harris縣擴大投票範圍,Harris縣是德州一個關鍵戰場,當地已有破紀錄140萬人提早投票。

