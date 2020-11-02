香港7名民主派人士被起訴 涉5月擾亂立法會會議

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香港警方落案控告7人，包括現任及前任民主派議員朱凱廸、陳志全、胡志偉、張超雄等。他們被指5月在立法會內會擾亂會議，違反權力及特權條例。被問到建制派議員亦有推撞，警方指調查時已全盤考慮，仍等候律政司意見，未有結果，不應妄下判斷。

民主黨議員胡志偉、黃碧雲、尹兆堅下午獲准保釋。

尹兆堅說：「何君堯和黃定光以手肘打我令我受傷，現在反過來我原告變被告，我覺得很過分。」

張超雄說：「當日是議會不同政見抗爭，民主派大規模拘捕，甚至已經落案起訴；建制派暫時未見，公道自在人心。」

他的議員助理郭永健，連同兩名前任議員陳志全及朱凱廸，一共7人被落案起訴，星期四在東區法院提堂。

警方早上採取行動，多名探員到尹兆堅家中，出示法庭手令將他拘捕。警方指被捕的人都在5月8日由李慧琼主持的立法會內會會議作出擾亂行為，有人衝向主席台及保安人員，令會議無法進行。

其中朱凱廸被控觸犯立法會權力及特權法、藐視罪及干預立法會人員罪。陳志全、尹兆堅被控一項藐視罪及兩項干預罪。

胡志偉面對一項控罪。黃碧雲、張超雄都被控違反藐視罪。在公眾席的郭永健投擲紙張抗議，亦被控違反藐視罪及干預罪。

警方下午在警總交代拘捕行動。港島總區刑事總部警司（行動）陳永裕說：「究竟是甚麼行為才是犯法，我不能作出任何評論，因為案件已進入司法程序，這個問題留待法庭解決。」

被問到建制派議員有在主席台前與民主派議員推撞，工聯會郭偉強扯跌陳志全，警方指已完成調查，正等律政司意見。

陳永裕說：「5月8日的議會發生很多事，警方逐一將每個畫面重溫閉路電視，需要作出評估予律政司考慮。由於影片眾多，索取證人口供時間較多，目前未有結果，不應妄下判斷。」

據了解許智峯亦在警方拘捕名單。許智峯就說未收到警方通知，「我又不在家，我整個下午在一個活動上，聽不到電話。過往打不到給我都會WHATSAPP我，但我看過今天的WHATSAPP不見有留言給我。他要找我應該會找到我，我又不會避開的。」

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