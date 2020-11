香港7名民主派人士被起訴 涉5月擾亂立法會會議

【有線新聞】

香港警方落案控告7人,包括現任及前任民主派議員朱凱廸、陳志全、胡志偉、張超雄等。他們被指5月在立法會內會擾亂會議,違反權力及特權條例。被問到建制派議員亦有推撞,警方指調查時已全盤考慮,仍等候律政司意見,未有結果,不應妄下判斷。

民主黨議員胡志偉、黃碧雲、尹兆堅下午獲准保釋。

尹兆堅說:「何君堯和黃定光以手肘打我令我受傷,現在反過來我原告變被告,我覺得很過分。」

張超雄說:「當日是議會不同政見抗爭,民主派大規模拘捕,甚至已經落案起訴;建制派暫時未見,公道自在人心。」

他的議員助理郭永健,連同兩名前任議員陳志全及朱凱廸,一共7人被落案起訴,星期四在東區法院提堂。

警方早上採取行動,多名探員到尹兆堅家中,出示法庭手令將他拘捕。警方指被捕的人都在5月8日由李慧琼主持的立法會內會會議作出擾亂行為,有人衝向主席台及保安人員,令會議無法進行。

其中朱凱廸被控觸犯立法會權力及特權法、藐視罪及干預立法會人員罪。陳志全、尹兆堅被控一項藐視罪及兩項干預罪。

胡志偉面對一項控罪。黃碧雲、張超雄都被控違反藐視罪。在公眾席的郭永健投擲紙張抗議,亦被控違反藐視罪及干預罪。

警方下午在警總交代拘捕行動。港島總區刑事總部警司(行動)陳永裕說:「究竟是甚麼行為才是犯法,我不能作出任何評論,因為案件已進入司法程序,這個問題留待法庭解決。」

被問到建制派議員有在主席台前與民主派議員推撞,工聯會郭偉強扯跌陳志全,警方指已完成調查,正等律政司意見。

陳永裕說:「5月8日的議會發生很多事,警方逐一將每個畫面重溫閉路電視,需要作出評估予律政司考慮。由於影片眾多,索取證人口供時間較多,目前未有結果,不應妄下判斷。」

據了解許智峯亦在警方拘捕名單。許智峯就說未收到警方通知,「我又不在家,我整個下午在一個活動上,聽不到電話。過往打不到給我都會WHATSAPP我,但我看過今天的WHATSAPP不見有留言給我。他要找我應該會找到我,我又不會避開的。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。