一份最新的調查指出,全國的平均油價跌至每加崙兩元,雖然在灣區未有見到這個水平,但調查亦指,油價會慢慢回落。

根據油價分析公司Oil Price information Service的最新報告顯示,全美有20個州分,大部分油站的油價都下跌至平均每加崙兩元的水平,油站主要集中在美國、東南部及中西部。

調查發現,相信全美其他州分的油價在未來亦會跟隨下降的步伐。

分析指出,油價下跌,部分原因是擔心新冠疫情第二波的爆發,同時一般來說,每年一到秋季及冬季,油價往往都會有所下降。

油價現在是處於超過4個月來的低水平,全美現時14萬個油站當中,超過一半每加崙的平均油價是低於兩元。

