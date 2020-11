白宮抗疫醫生對疫苗面世感樂觀 但預料要渡過艱難冬天

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣的矽谷領導力組織(Silicon Valley Leadership Group)周五舉行年度論壇,由於疫情改為線上形式,更邀請到白宮抗疫小組的專家Anthony Fauci醫生來討論疫情相關的議題,他對疫苗的到來感到樂觀。

Fauci醫生周五出席論壇時,談及眾多關於疫情的議題,其中最為關注的就是現時疫苗的進度以及最新一波的疫情。

Fauci醫生表示,他相信,安全和有效的疫苗會到來,但在這個之前大家必須應付一個漫長又艱難的冬天,因為冬天大家的活動都會集中在室內,導致更容易傳播病毒。

Fauci醫生說:「因此我很擔心,除非我們做點什麼扭轉它,否則會面對一個很艱難、很痛苦的冬天。」。

他指大家戴口罩、繼續保持社交距離、不要群眾聚集、勤洗手、盡可能量選擇室外活動,做到這五件事,就對控制疫情有幫助,他也表示沒有人想要再次把國家封鎖。

當談及疫苗進度時,Fauci醫生表示自己謹慎樂觀,目前已經有5隻疫苗進入了進一步的試驗,很快我們就會知道是否有安全有效的疫苗。

Fauci醫生說:「我們應該能夠知道是否有安全有效的疫苗,大約會在11月的中下旬,或12月初就會知道。」

Fauci醫生表示,基於第一階段試驗出來的數據,他對疫苗效果感到樂觀,希望有效率在70%至75%,如果一切順利,疫苗能夠在今年年底或明年初能夠給民眾接種,希望能夠在明年第三季為全國大部分人接種疫苗。

有參與會議的Santa Clara縣衛生官員表示,已經開始著手研究疫苗分發的流程。

在治療新型肺炎方面,Fauci醫生表示,國內目前有很好的治療方法。

Fauci醫生說:「我們對重症有一些好的療法,此所以死亡率在下降,即使有很多的新症,因為我們知道如何更好地治療,並且有已被證明有用及有控制組試驗等工具,能有效降低死亡率。」

