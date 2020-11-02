白宮抗疫醫生對疫苗面世感樂觀 但預料要渡過艱難冬天

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣的矽谷領導力組織（Silicon Valley Leadership Group）周五舉行年度論壇，由於疫情改為線上形式，更邀請到白宮抗疫小組的專家Anthony Fauci醫生來討論疫情相關的議題，他對疫苗的到來感到樂觀。

Fauci醫生周五出席論壇時，談及眾多關於疫情的議題，其中最為關注的就是現時疫苗的進度以及最新一波的疫情。

Fauci醫生表示，他相信，安全和有效的疫苗會到來，但在這個之前大家必須應付一個漫長又艱難的冬天，因為冬天大家的活動都會集中在室內，導致更容易傳播病毒。

Fauci醫生說：「因此我很擔心，除非我們做點什麼扭轉它，否則會面對一個很艱難、很痛苦的冬天。」。

他指大家戴口罩、繼續保持社交距離、不要群眾聚集、勤洗手、盡可能量選擇室外活動，做到這五件事，就對控制疫情有幫助，他也表示沒有人想要再次把國家封鎖。

當談及疫苗進度時，Fauci醫生表示自己謹慎樂觀，目前已經有5隻疫苗進入了進一步的試驗，很快我們就會知道是否有安全有效的疫苗。

Fauci醫生說：「我們應該能夠知道是否有安全有效的疫苗，大約會在11月的中下旬，或12月初就會知道。」

Fauci醫生表示，基於第一階段試驗出來的數據，他對疫苗效果感到樂觀，希望有效率在70%至75%，如果一切順利，疫苗能夠在今年年底或明年初能夠給民眾接種，希望能夠在明年第三季為全國大部分人接種疫苗。

有參與會議的Santa Clara縣衛生官員表示，已經開始著手研究疫苗分發的流程。

在治療新型肺炎方面，Fauci醫生表示，國內目前有很好的治療方法。

Fauci醫生說：「我們對重症有一些好的療法，此所以死亡率在下降，即使有很多的新症，因為我們知道如何更好地治療，並且有已被證明有用及有控制組試驗等工具，能有效降低死亡率。」

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