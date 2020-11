【KTSF】

國家氣象局預測本周灣區天氣好,星期五會有冷鋒來臨,有機會下雨。

氣象局表示,星期二選舉日天氣和暖,日間氣溫華氏70多度,內陸地區華氏80多度,吹微風,預測一股冷鋒星期四到星期五抵達灣區,氣溫會明顯下降,寒冷而且會吹強勁東北風。

氣象局估計,有一成到兩成機會下雨,灣區今年異常乾旱,自從春季以來幾乎沒有下雨,而且氣溫高過正常。

灣區近幾天出現煙霞,以及聞到煙味,氣象局指出,是因為Sierra山火的煙霧隨風飄到來灣區,星期一晚風向改變,海風應該有助吹散煙霧。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。