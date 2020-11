舊金山I及L提案建議向市內大公司及富戶加稅

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年11項本地提案中,有不少是與徵稅有關,其中I提案及L提案都是向市內的大公司及富戶加稅。

舊金山市府現時會向市內所有的物業買賣,以及向簽了租約超過35年以上的物業徵收一項物業轉讓稅。

I提案由5名市參事聯署,放到今年的選票上,建議增加部分物業買賣的轉讓稅率,所有1千萬以下的物業買賣,稅率將會不變,價值1千萬至2500萬物業的買賣及租賃,轉讓稅會由現時的2.75%增加至5.5%,至於2500萬元或以上的物業,轉讓稅亦會增加一倍,由3%加到6%。

這項轉讓稅將不適用於出售給市府及可負擔房屋發展商的物業。

舊金山公寓協會、李孟賢亞太裔民主黨協會,以及舊金山酒店業協會等反對I提案,認為加稅會令發展商卻步,減少購買物業來興建新房屋項目,這同時亦會影響可負擔房屋單位的供應,加上舊金山的經濟正處於艱難時期,向任何一個行業加稅都不應該。

I提案一旦獲得通過,新的稅制會維持4年,預計市府每年會增加至少一億元的收入,I提案需要過半數贊成票獲得通過。

另外,L提案建議對市內一些大公司徵收一項名為「CEO Tax」,「行政總裁稅」,或者叫做「高管行政人員稅」,由市參事楊馳馬(Matt Haney)提出,經全體市參事投票一致贊成放在今年的選票上。

L提案建議,一間大公司的行政總裁,如果他的年收入比員工的平均收入中位數高出100倍,比例是100比1的話,該間公司就需要在年度淨收入中額外繳交0.1%的收入稅。

如此類推,如果行政總裁的收入與員工收入中位數之差是200倍,稅率就會倍增變成0.2%。

L提案中規定,最高的稅率將會是0.6%,若提案獲通過,預計市府每年會增加1.4億元的稅收。

根據The Mercury News報道,總部在舊金山的富國銀行,他們的行政總裁2019年的年薪有2300萬,如果不想繳交這項”行政總裁稅”,員工的年收入中位數就必須要達到23萬元。

不過這項”行政總裁稅”只適用於年度淨收入達170萬以上的公司,而公司的行政總裁年薪至少要有270萬。

舊金山納稅人協會及曾經參選市長的共和黨人Richie Greenburg反對L提案。

Greenburg表示,L提案實際上並不會減少行政總裁的年薪,稅項是以公司的名義繳交,因此真正受到影響的很可能是在底層拼搏的員工,這種企圖限制行政總裁年薪的行為,與極端共產主義沒有分別,試問又有多少大公司願意進駐舊金山。

L提案需要過半數贊成票獲得通過。

