舊金山I及L提案建議向市內大公司及富戶加稅

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山今年11項本地提案中，有不少是與徵稅有關，其中I提案及L提案都是向市內的大公司及富戶加稅。

舊金山市府現時會向市內所有的物業買賣，以及向簽了租約超過35年以上的物業徵收一項物業轉讓稅。

I提案由5名市參事聯署，放到今年的選票上，建議增加部分物業買賣的轉讓稅率，所有1千萬以下的物業買賣，稅率將會不變，價值1千萬至2500萬物業的買賣及租賃，轉讓稅會由現時的2.75%增加至5.5%，至於2500萬元或以上的物業，轉讓稅亦會增加一倍，由3%加到6%。

這項轉讓稅將不適用於出售給市府及可負擔房屋發展商的物業。

舊金山公寓協會、李孟賢亞太裔民主黨協會，以及舊金山酒店業協會等反對I提案，認為加稅會令發展商卻步，減少購買物業來興建新房屋項目，這同時亦會影響可負擔房屋單位的供應，加上舊金山的經濟正處於艱難時期，向任何一個行業加稅都不應該。

I提案一旦獲得通過，新的稅制會維持4年，預計市府每年會增加至少一億元的收入，I提案需要過半數贊成票獲得通過。

另外，L提案建議對市內一些大公司徵收一項名為「CEO Tax」，「行政總裁稅」，或者叫做「高管行政人員稅」，由市參事楊馳馬（Matt Haney）提出，經全體市參事投票一致贊成放在今年的選票上。

L提案建議，一間大公司的行政總裁，如果他的年收入比員工的平均收入中位數高出100倍，比例是100比1的話，該間公司就需要在年度淨收入中額外繳交0.1%的收入稅。

如此類推，如果行政總裁的收入與員工收入中位數之差是200倍，稅率就會倍增變成0.2%。

L提案中規定，最高的稅率將會是0.6%，若提案獲通過，預計市府每年會增加1.4億元的稅收。

根據The Mercury News報道，總部在舊金山的富國銀行，他們的行政總裁2019年的年薪有2300萬，如果不想繳交這項”行政總裁稅”，員工的年收入中位數就必須要達到23萬元。

不過這項”行政總裁稅”只適用於年度淨收入達170萬以上的公司，而公司的行政總裁年薪至少要有270萬。

舊金山納稅人協會及曾經參選市長的共和黨人Richie Greenburg反對L提案。

Greenburg表示，L提案實際上並不會減少行政總裁的年薪，稅項是以公司的名義繳交，因此真正受到影響的很可能是在底層拼搏的員工，這種企圖限制行政總裁年薪的行為，與極端共產主義沒有分別，試問又有多少大公司願意進駐舊金山。

L提案需要過半數贊成票獲得通過。

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