【有線新聞】

部分中國駐美國記者簽證獲延期,但有效期只有數天。

上周有部分駐美的中國記者,獲批出記者簽證延期,但新簽證至本周三便到期,即實際有效期只得3天至不夠一星期,記者要立刻再申請續簽,亦有部分記者的簽證仍未獲續批,期間被禁採訪。

中國外交部敦促美方,停止打壓和政治逼害中國記者,又說已循外交渠道,向美方明確表達立場,若情況持續,將堅決採取對等措施,維護中方記者正當合法權益。

