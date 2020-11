【有線新聞】

11月初開始,從多個歐美國家入境中國的旅客,登機前48小時須通過核酸及血清雙重檢測。

中國駐美國、法國、英國、愛爾蘭、意大利及波蘭大使館發通知,指11月初開始乘搭直航入境中國的人士,須在48小時內通過新型肺炎核酸及血清檢測,再憑雙陰性檢測證明,向中國駐外使館申請綠色健康碼或健康證明書。

至於從這些國家出發、經第三方國家轉機入境中國的人士,就需要分別在出發及轉機地做檢測及申請證明書。

如果旅客未能展示雙陰性證明,會被拒登機。

