加拿大魁北克市發生斬人案,2死5傷。

案發後一名男子被捕,當地傳媒報道,兇徒身穿中世紀服裝,萬聖節前夕在魁北克市省議會附近,以利器刺襲擊多人,有受害人被割喉,亦有人身中多刀。

據報警方在兇徒的汽車上搜出劍鞘和汽油樽,初步相信是基於個人原因犯案。

