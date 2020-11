加州近1200萬選民已投票 舊金山料迎最高投票率

【KTSF 陳嘉琪報道】

周二是大選投票日,截至周一中午為止,加州已經有近1200萬名選民投了票,州務卿預計,今屆選舉的投票率會比往年高,舊金山預計亦會迎來近百年最高的投票率。

州務卿辦公室表示,加州有2200萬名已登記選民,是過去80年來的最高紀錄,截至周一中午,超過一半,近1200萬人已經投了票,包括經郵遞及親身投票,投票率已經達到2016年大選約七成半。

州務卿指,破紀錄的選民登記,加上今次尤其重要的大選,預計投票率會創新高,為了避免周二票站大排長龍,鼓勵選民趁周一填妥並寄出郵寄選民,或者提早到票站投票。

至於在灣區各縣的選務處都表示,今年的投票率比往年高,北灣Sonoma縣投票率已經超過65%,至於選民人數破100萬的南灣Santa Clara縣,至今已收到約617,000張選票,San Mateo縣及Alameda縣的投票率亦已經超過六成。

截至周一中午,舊金山已經收到超過32萬份郵寄選票,投票率約63%,選務處表示,舊金山有紀錄以來最高的投票要追溯到1906年,當年的投票率有86%。

由於親身投票的選民未計算在內,加上預計有一批選民周二會到票站投票,因此選務處預計,按現時的投票情況,今年舊金山的投票率很可能會破紀錄,成為近百年最高的一次。

加州所有的票站周二早上7時開放到晚上8時。

