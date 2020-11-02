加州近1200萬選民已投票 舊金山料迎最高投票率

【KTSF 陳嘉琪報道】

周二是大選投票日，截至周一中午為止，加州已經有近1200萬名選民投了票，州務卿預計，今屆選舉的投票率會比往年高，舊金山預計亦會迎來近百年最高的投票率。

州務卿辦公室表示，加州有2200萬名已登記選民，是過去80年來的最高紀錄，截至周一中午，超過一半，近1200萬人已經投了票，包括經郵遞及親身投票，投票率已經達到2016年大選約七成半。

州務卿指，破紀錄的選民登記，加上今次尤其重要的大選，預計投票率會創新高，為了避免周二票站大排長龍，鼓勵選民趁周一填妥並寄出郵寄選民，或者提早到票站投票。

至於在灣區各縣的選務處都表示，今年的投票率比往年高，北灣Sonoma縣投票率已經超過65%，至於選民人數破100萬的南灣Santa Clara縣，至今已收到約617,000張選票，San Mateo縣及Alameda縣的投票率亦已經超過六成。

截至周一中午，舊金山已經收到超過32萬份郵寄選票，投票率約63%，選務處表示，舊金山有紀錄以來最高的投票要追溯到1906年，當年的投票率有86%。

由於親身投票的選民未計算在內，加上預計有一批選民周二會到票站投票，因此選務處預計，按現時的投票情況，今年舊金山的投票率很可能會破紀錄，成為近百年最高的一次。

加州所有的票站周二早上7時開放到晚上8時。

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