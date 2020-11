【KTSF】

舊金山中華總商會宣布,因應疫情未明朗的關係,加上未有疫苗,明年2021年的農曆新年花車巡遊匯演將會取消。

舊金山每年的農曆新年花車巡遊集合各界的表演者,現場音樂及布置漂亮的花車穿梭在市中心的街道上,每年吸引過百萬人在現場及在電視上觀看,這個傳統1860年代一直維持下來,是舊金山全年最重要的活動之一。

中華總商會表示,雖然現場的花車匯演將會取消,但取而代之的會在電視上播映有關匯演的特備節目,商會正與兩個協辦的電視台,包括本台,研究如何將節日氣氛呈現出來。

此外,商會亦構思其他方法慶祝農曆新年,明年是牛年,商會將會向公眾罕有展示多輛花車,讓大家有機會近距離目睹花車的布置,並且在舊金山各地擺放牛的雕像,來慶祝牛年。

