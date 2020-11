影評：手機、電腦營幕後的怪物《來玩》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

在灣區重開的戲院,也正上映一部適合青少年觀看的恐怖片。

一個患有自閉症的男童Oliver,必須靠手機和平板電腦中的運用程式app 來和他人溝通。在學校經常被欺負,也無法和同學交上朋友。父母在離婚過程的同時,Oliver 自娛的時間,也只花在小螢光幕前。一天發現平板電腦自動開啟了一本電子書本《被誤會的怪物》,講述一個名叫Larry 的怪物要找朋友。原來正有一個長型白色怪物棲身在螢光幕後,似乎要靠電力維生。人的肉眼看不到,只能透過螢光幕。而Larry 的目的有一個,就是要找一個朋友,帶到螢光幕後的世界。而最後找上的,就是肯把Larry 故事讀完的人。

雖然被視為恐怖片,但是在本地的電影分級是PG,就是13歲以上的觀眾在家長引導下可以觀看。這意味著電影的恐怖成分,適合剛開始接觸恐怖片的年輕朋友觀看。電影的恐怖鏡頭,其實也只是一些怪物出現的時候,而怪物本身也不是特別恐怖。

令人讚賞的是,劇情環繞在有生理缺陷的男孩Oliver 身上。無法說出自己的恐慌,令觀眾有領會這種缺陷,也增加了Oliver 的緊張和壓迫感。飾演這角色的Azhy Robertson 能讓大家替戲中的人物著急,叫人擔心男孩能否避開怪物糾纏。而日益緊張的母親,從開始相信到採取實際行動的過程,和孩子的感情沒有深入的刻畫,以致最終母親解決危機採取的動作,似乎感覺來歷不明。

《來玩 Come Play》在恐怖片中帶有一定的原創性。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影在灣區戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/come-play

