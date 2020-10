柏大流動實驗室透過污水檢測灣區新冠病毒疫情

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大推出流動實驗室通過污水檢測灣區的新冠病毒疫情。

自從新冠病毒疫情開始,科學家也發現感染病毒人士的糞便中會有病毒,因此可以在污水中探測到社區中疫情的嚴重性。

但是污水中除了有來自廁所的糞便與尿液,還有來自廚房的廢水和人們洗澡的水,檢測病毒分子不容易,再加上一些例如漂白水的化學物也會分化病毒,而污水中也會有其他的病毒參雜。

柏克萊加大的一組科學家研發出一個技術,可以快速檢測污水中的新冠病毒,實驗室可以在最常用的下水道收集污水樣本,每次檢測歷時24個小時,一個小時內從下水道收取幾次樣本做化驗,並可以在需要的地點設立臨時的實驗室,只需要1,200平方英尺。

通過污水樣本和從人體收取的生理樣本,來檢測病毒的不同點,就是可以通過一個污水樣本而檢測整個社區,從而知道社區的感染程度,以便給衛生機構提示制定相關的衛生指引。

實驗室目前在灣區每星期收集30個污水樣本,為11個衛生機構服務,研究人員表示,隨著灣區疫情逐漸穩定,污水檢測現在可以測出疫情是否有再度惡化。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。