當局指美國多間醫院電腦系統遭受犯罪分子攻擊

【KTSF 蔡璐陽報導】

聯邦情報機構警示,網絡犯罪分子正在針對美國醫院信息系統發起數據干擾攻擊,旨在封鎖醫院病患的信息系統,鑑於目前全國感染新冠病毒的人數攀升,這很有可能影響醫院對病人的看護。

這起網絡入侵事件,當中包括軟件勒索,犯罪分子會把醫院的數據變成亂碼,如果想解碼,必須向他們支付贖金獲得軟件密鑰之後才能恢復。

獨立網絡安全專家表示,這些犯罪分子過去一周已經對至少5家美國醫院發動軟件勒索,他們很有可能對更多的醫院下手。

有網絡專家指出,這些罪犯利用簡單的網絡釣魚騙局進入醫院的系統,這起網絡入侵事件發生的同時,也有一夥講俄語的犯罪團伙對總統大選進行網絡干擾,不過目前的證據表明,這些網絡罪犯的目的只是為了錢。

有專門負責追踪這起軟件勒索案的網絡安全專家表示,最近針對美國連續的網絡攻擊數量多到前所未見,這或許與當下總統大選臨近以及疫情蔓延有關。

在過去18個月當中,美國遭受軟件勒索的次數突增,巴爾迪馬、亞特蘭大等主要城市的政府和學校都遭受重創。

雖然現在還沒有證據表明,這些利用Trickbot計算機惡意軟件的俄羅斯犯罪團伙,與俄國政府之間存在聯繫,但有負責調查這起網絡入侵案件的專家表示,俄國政府對此事肯定知情。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。