美國第三季GDP按季增長33.1% 史上最大增幅

周四公布的美國第三季GDP,按季度增長33.1%,創下有史以來經濟擴張最快速的紀錄,也完全收復第二季度的失地。

疫情期間,美國的經濟周四迎來振奮的消息,聯邦商業部公布,今年第三季GDP按季度上漲33.1%,明顯好過預期,完全收復了第二季度負31.4%的失地。

不僅如此,在企業投資、儲備投資,以及房市投資等方面也都出現明顯上揚,比預期好。

有分析指出,美國經濟強力反彈,主要是美國人的個人消費,第三季度也按季度升了40.7%,相比於第二季度的負33.2%,可以說是V型反彈,當中聯邦政府每人派錢1,200元,和每星期失業紓困補助600元,也有功勞。

周五公布的第三季GDP數字,創下自1947年政府開始追蹤GDP數據以來,經濟擴張最快速的紀錄,不過這並不代表美國經濟完全復甦,尤其近期全國感染新冠肺炎人數仍持續攀升。

一些經濟學家警告,儘管當前經濟因為封鎖限制的放寬而出現部分反彈,但是疫情再度急遽升溫,加上國會就第二輪紓困方案仍陷入僵局,美國經濟尚未脫離險境,擔心第四季又會再度放緩。

目前美國仍有數百萬人失業,依賴政府的福利維生,今年9月的數據顯示,跟疫情之前相比,美國就業市場仍少了1,070萬個工作職務,第三季的個人收入也受疫情影響,比第二季的1.45萬億元,減少了5,410億元。

由於美國經濟非常依賴消費者的開支,因此如果沒有第二次紓困方案,美國經濟復甦的力道會大打折扣。

