【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案突破900萬,有接近23萬人不治,另外,周四新增個案再創單日新高接近9萬宗,等於不足一秒就有一個人確診。

美國的新型肺炎確診個案在周五突破900萬宗,距離美國病例突破800萬只有短短的15天,累計至少228,000人不治。

而在周四,全國就有接近9萬宗新症,是自疫情以來的新高,相等於每0.976秒就有一個人確診,當中不少人都來自在對下星期總統大選有關鍵作用的搖擺州,因為每個搖擺州的新增病例都在上升。

而根據華盛頓郵報的統計,在周四,美國再有至少1,063人不治,是10月單日死亡人數第二最高,也是這個星期連續兩天死亡人數過千,過去7天就有總共5,668人染疫死亡。

不過,總統的兒子小特朗普周四晚接受Fox電視節目訪問就淡化疫情的死亡人數,說幾乎是沒有。

特朗普集團副行政總裁小特朗普說:「他們為甚麼不談論死亡人數?噢,那是因為數字幾乎是沒有,因為我們已經控制這東西,我們明白它是怎麼回事。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。