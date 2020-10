【KTSF】

全美周四新增的確診新冠肺炎人數,創下疫情以來,單日新增案例新高。

根據Johns Hopkins大學數據,周四全國通報的新增案例就有超過87,000宗,打破6天前的新高紀錄。

在過去一個星期以來,有41個州的確診案例比上一個星期出現至少10%的增長,目前美國累計超過894萬人確診。

