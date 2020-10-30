特朗普拜登到中西部拉票 民調指拜登領先

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨總統候選人拜登，分別在中西部多個關鍵搖擺州拉票。

中西部是關鍵戰區，特朗普和拜登周五各有三場造勢大會，兩人分別現身明尼蘇達和威斯康辛州，拜登去艾奧瓦州之際，特朗普就去密歇根州。

兩位副總統候選人彭斯和賀錦麗也分別到阿里桑那和德州拉票，特朗普在2016大選中，曾經輕鬆贏得德州取勝。

根據州務卿辦公室數據顯示，單在德州，已經前所未有，有超過900萬人投票，全美國來說，已經有超過8,500萬人投票，比2016大選時高出超過六成。

美國郵政署表示，郵局正加時辦公，和加開特別排隊線，方便選民郵寄選票，也會趕緊運送郵遞選票，不過仍然有許多州要到大選當日才開始點算郵遞選票，所以在這些州，誰勝誰敗，相信要一段時間才知道。

專家表示，選舉通常需要幾星期時間去驗證，就算有候選人提早聲稱勝利，都不會影響選票的驗證。

現時各個關鍵搖擺州的疫情正在攀升，對特朗普不利，因為特朗普曾經講過，疫情接近結束，抗疫限制措施也沒有需要。

根據過去半個月以來，全國平均民調顯示，拜登的支持率有53%，領先特朗普十個百分點。

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