特朗普拜登分別到佛羅里達州造勢

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨總統候選人拜登周四先後抵達佛羅里達州造勢,由於佛州是最大的關鍵搖擺州,也是在大選日當晚較快知道大選結果,因此佛州的選情令人關注。

特朗普比拜登早幾個鐘頭抵達佛州Tampa市造勢。

特朗普說:「還有5天,我們將會贏得佛州,我們將入主白宮多4年,佛州攸關國家的心靈,全靠你們,你們持有鑰匙,如果佛州變藍就會完蛋。」

雖然最新數據顯示,美國第三季按季GDP破紀錄上升33.1%,特朗普沒有花太多時間在經濟議題上,但就為這個數字歡呼。

特朗普說:「我們做得好,你們看到了嗎?33.1的GDP,是我國史上最高,幾乎是三倍,比我們以往的還巨大,必須追溯到1950年代,那時只有現在的一半。」

特朗普強調,美國的經濟反彈之強,沒有一個國家可比得上,相比於歐洲也是如此。

特朗普強調,不同意歐洲國家現時再次封城抗疫,共和黨人曾經多次提醒特朗普,聚焦於經濟成績以及更廣泛層面的政治議題,以避免抨擊競選對手拜登,以及拜登兒子Hunter的業務交易醜聞,以免進一步失去女性和郊區選民的票源。

最新民調顯示,在佛州,拜登的支持率略為領先特朗普,但如果特朗普的支持者在大選日大批湧出來投票,就可能足以抵銷拜登預期在郵遞選票上的優勢。

拜登就在佛州Broward縣的汽車集會上向拉美裔選民拉票,拜登表示,今次大選是歷來最重要,他強調搖擺州在大選中所擔當的關鍵角色。

拜登批評特朗普向疫情投降:「特朗普搖白旗了,放棄了我們的家庭,向病毒投降了,但美國人民不會放棄,不會退縮,不會懦弱,我也無論如何都不會。」

拜登又反駁特朗普所聲稱,如果拜登贏得大選,就會因為疫情而封鎖國家,惹來民眾響安歡呼。

有最新的民調指,全國方面,拜登仍然領先特朗普,但在關鍵州分的拉美裔支持度遠遠落後特朗普。

