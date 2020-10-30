特朗普拜登分別到佛羅里達州造勢

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨總統候選人拜登周四先後抵達佛羅里達州造勢，由於佛州是最大的關鍵搖擺州，也是在大選日當晚較快知道大選結果，因此佛州的選情令人關注。

特朗普比拜登早幾個鐘頭抵達佛州Tampa市造勢。

特朗普說：「還有5天，我們將會贏得佛州，我們將入主白宮多4年，佛州攸關國家的心靈，全靠你們，你們持有鑰匙，如果佛州變藍就會完蛋。」

雖然最新數據顯示，美國第三季按季GDP破紀錄上升33.1%，特朗普沒有花太多時間在經濟議題上，但就為這個數字歡呼。

特朗普說：「我們做得好，你們看到了嗎？33.1的GDP，是我國史上最高，幾乎是三倍，比我們以往的還巨大，必須追溯到1950年代，那時只有現在的一半。」

特朗普強調，美國的經濟反彈之強，沒有一個國家可比得上，相比於歐洲也是如此。

特朗普強調，不同意歐洲國家現時再次封城抗疫，共和黨人曾經多次提醒特朗普，聚焦於經濟成績以及更廣泛層面的政治議題，以避免抨擊競選對手拜登，以及拜登兒子Hunter的業務交易醜聞，以免進一步失去女性和郊區選民的票源。

最新民調顯示，在佛州，拜登的支持率略為領先特朗普，但如果特朗普的支持者在大選日大批湧出來投票，就可能足以抵銷拜登預期在郵遞選票上的優勢。

拜登就在佛州Broward縣的汽車集會上向拉美裔選民拉票，拜登表示，今次大選是歷來最重要，他強調搖擺州在大選中所擔當的關鍵角色。

拜登批評特朗普向疫情投降：「特朗普搖白旗了，放棄了我們的家庭，向病毒投降了，但美國人民不會放棄，不會退縮，不會懦弱，我也無論如何都不會。」

拜登又反駁特朗普所聲稱，如果拜登贏得大選，就會因為疫情而封鎖國家，惹來民眾響安歡呼。

有最新的民調指，全國方面，拜登仍然領先特朗普，但在關鍵州分的拉美裔支持度遠遠落後特朗普。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。