Solano縣有病者同時染新型肺炎和流感（視頻）

【KTSf 梁秋玉報導】

東灣Solano縣周四宣佈,一名65歲以下的居民,同時感染流感和新冠肺炎,是加州首宗感染雙重病毒的個案。

Solano縣衛生官員表示,隨著天氣逐漸轉涼,預計今冬有可能出現流感病毒與新型冠狀病毒同時傳播的情況,而該縣確診首宗同時感染兩種病毒的個案,也再次提醒民眾,凡是6個月大或以上的孩童以及成人,如果尚未施打流感疫苗,應該儘快採取行動,因為不論感染流感或是新型冠狀病毒,都會減弱身體的免疫力。

衛生官員還說,由於流感病毒經常變種,因此建議民眾每年都要打疫苗,不僅能降低感染機率,也可以降低住院率。

至於新型冠狀病毒疫苗,目前已有超過10種正在研發中,並已進入最後實驗階段。

而Solano縣同時感染流感和新型冠狀病毒的患者,具體來自哪個地方,患病狀況如何,當局並未透露詳情,不過衛生官員建議,由於流感和新冠肺炎的初期症狀很相似,因此建議出現症狀的患者,應做新型冠狀病毒檢測,而且在尚未得到檢測結果前,也應採取自我隔離措施。

至於加州以外,田納西州也證實發現首例同時感染流感和新型冠狀病毒的個案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。