Solano縣有病者同時染新型肺炎和流感（視頻）

【KTSf 梁秋玉報導】

東灣Solano縣周四宣佈，一名65歲以下的居民，同時感染流感和新冠肺炎，是加州首宗感染雙重病毒的個案。

Solano縣衛生官員表示，隨著天氣逐漸轉涼，預計今冬有可能出現流感病毒與新型冠狀病毒同時傳播的情況，而該縣確診首宗同時感染兩種病毒的個案，也再次提醒民眾，凡是6個月大或以上的孩童以及成人，如果尚未施打流感疫苗，應該儘快採取行動，因為不論感染流感或是新型冠狀病毒，都會減弱身體的免疫力。

衛生官員還說，由於流感病毒經常變種，因此建議民眾每年都要打疫苗，不僅能降低感染機率，也可以降低住院率。

至於新型冠狀病毒疫苗，目前已有超過10種正在研發中，並已進入最後實驗階段。

而Solano縣同時感染流感和新型冠狀病毒的患者，具體來自哪個地方，患病狀況如何，當局並未透露詳情，不過衛生官員建議，由於流感和新冠肺炎的初期症狀很相似，因此建議出現症狀的患者，應做新型冠狀病毒檢測，而且在尚未得到檢測結果前，也應採取自我隔離措施。

至於加州以外，田納西州也證實發現首例同時感染流感和新型冠狀病毒的個案。

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