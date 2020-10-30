舊金山市長宣布暫停重開步伐 維持原狀

【KTSF 黃恩光報導】

灣區疫情控制得最好的舊金山宣布暫停進一步重開經濟，維持原狀，原因是什麼？

舊金山市長布里德宣布，暫停市內的重開步伐，舊金山現時的疫情評級是黃色，按州府的標準，代表疫情輕微，是灣區表現最好的縣市，可是市府指出，由於全國疫情嚴重，而舊金山本身新症率以及住院率最近輕微上升，為安全起見，決定延遲原定下星期二進一步的重開計劃。

布里德說：「我們已有的決定會照做，現有的（重開）決定不變，不過其他（未重開）的將要暫停，直到數字有改善。」

換句話說，舊金山重開的步伐不會倒退，但暫時不會前進，本來下星期二開始，室內游泳池、健身室的淋浴設施、保齡球場可以重開，現在不可以。

另外，餐館堂食維持在目前顧客人數25%的水平，而不會提升至50%，戲院、宗教場所、博物館、動物園和水族館等，也維持在25%人數限制，戶外宗教崇拜和示威活動人數不能超過200人。

舊金山累計有12,000多宗新型肺炎個案，共有147人死亡，舊金山公共衛生局局長Grant Colfax醫生表示，近兩個星期，市內的新症率由每十萬人有3宗個案上升至4宗，而住院人數由21人增至37人。

他強調，舊金山的疫情比起其他城市算是很輕微，可是這種病毒傳染力極強，必須及早制止。

Colfax醫生說：「環顧全國以及全世界，當這病毒遙遙領先時，你趕不上，但我們同心抗疫，並沒有讓病毒太過失控。」

明晚是Halloween萬聖節前夕鬼節，下星期二就是總統大選，布里德呼籲市民避免聚會，以及謹慎防疫，而市府也做好準備。

布里德說：「我們不知道選舉夜的結果方向，但市府已有準備，總之當有大型集會，不論什麼原因聚集，都會危害大家，所以謹記選舉日當晚注意安全。」

布里德也特別提到，她非常關注公立學校的學生仍未能重返校園，與此同時，市內超過100間私立學校已經提交重開的申請。

她指出，學校一日不重開，學生的學習差距會越來越大，布里德說，她本人以及公共衛生局正與舊金山聯合校區緊密合作，她承諾市府會盡所能支持和協助校區早日重開。

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