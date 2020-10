舊金山市長宣布暫停重開步伐 維持原狀

【KTSF 黃恩光報導】

灣區疫情控制得最好的舊金山宣布暫停進一步重開經濟,維持原狀,原因是什麼?

舊金山市長布里德宣布,暫停市內的重開步伐,舊金山現時的疫情評級是黃色,按州府的標準,代表疫情輕微,是灣區表現最好的縣市,可是市府指出,由於全國疫情嚴重,而舊金山本身新症率以及住院率最近輕微上升,為安全起見,決定延遲原定下星期二進一步的重開計劃。

布里德說:「我們已有的決定會照做,現有的(重開)決定不變,不過其他(未重開)的將要暫停,直到數字有改善。」

換句話說,舊金山重開的步伐不會倒退,但暫時不會前進,本來下星期二開始,室內游泳池、健身室的淋浴設施、保齡球場可以重開,現在不可以。

另外,餐館堂食維持在目前顧客人數25%的水平,而不會提升至50%,戲院、宗教場所、博物館、動物園和水族館等,也維持在25%人數限制,戶外宗教崇拜和示威活動人數不能超過200人。

舊金山累計有12,000多宗新型肺炎個案,共有147人死亡,舊金山公共衛生局局長Grant Colfax醫生表示,近兩個星期,市內的新症率由每十萬人有3宗個案上升至4宗,而住院人數由21人增至37人。

他強調,舊金山的疫情比起其他城市算是很輕微,可是這種病毒傳染力極強,必須及早制止。

Colfax醫生說:「環顧全國以及全世界,當這病毒遙遙領先時,你趕不上,但我們同心抗疫,並沒有讓病毒太過失控。」

明晚是Halloween萬聖節前夕鬼節,下星期二就是總統大選,布里德呼籲市民避免聚會,以及謹慎防疫,而市府也做好準備。

布里德說:「我們不知道選舉夜的結果方向,但市府已有準備,總之當有大型集會,不論什麼原因聚集,都會危害大家,所以謹記選舉日當晚注意安全。」

布里德也特別提到,她非常關注公立學校的學生仍未能重返校園,與此同時,市內超過100間私立學校已經提交重開的申請。

她指出,學校一日不重開,學生的學習差距會越來越大,布里德說,她本人以及公共衛生局正與舊金山聯合校區緊密合作,她承諾市府會盡所能支持和協助校區早日重開。

