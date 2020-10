【KTSF】

中半島San Mateo市周五早上發生槍殺案。

警方表示,Eleanor Drive 1600號路段周五早上大約9點40分發生槍擊案,一人中槍死亡。

探員表示,槍擊案是有目標的個別事件,呼籲案發地段附近居民,如果有任何有關的閉路電視片段,可以發送給警方,電郵[email protected],或致電(650) 522-7660。

如果民眾有涉及案件的線索,也可以致電匿名舉報熱線(650) 522-7676。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。