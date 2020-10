愛琴海發生6.9級地震 至少14死數百人傷

【有線新聞】

愛琴海發生黎克特制6.9級淺層地震。土耳其和希臘震感強烈,其中在土耳其至少20幢建築倒塌,並收到海嘯報告,至少14死、逾400傷。

土耳其西部沿岸的伊茲密爾,有人拍攝到建築物瞬間倒塌一刻,汽車駛至、幾乎閃避不及。

多幢樓房倒塌,一片頹垣敗瓦,民眾慌忙逃生,並協助搬開瓦礫搜救。救援人員到場營救,在瓦礫堆中固定傷者。

地震引發小海嘯,海水水位上升,將多艘遊艇推向岸邊方向。海水灌上岸邊,伊茲密爾街頭水浸,雜物隨水漂流。

希臘的薩摩斯島亦發出海嘯警告。

地震在當地下午近兩時發生,震央位於第三大城市伊茲密爾沿岸17公里,震源深度達16公里。

土耳其第一大城市伊斯坦布爾、鄰國希臘、阿爾巴尼亞、馬其頓及保加利亞亦感受到震動。

土耳其總統埃爾多安指,所有相關政府部門會迅速採取行動,支援受災的國民。

