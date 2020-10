蓬佩奧亞洲行斥中共行為「無法無天並具威脅性」

【KTSF 黃侯彬報導】

國務卿蓬佩奧最新的亞洲行程先後到訪印度、斯里蘭卡、馬爾代夫與印尼,周四抵達雅加達,繼續發出反對中國的信息。

蓬佩奧周四在雅加達向一個宗教組織發表演說,提到宗教自由 ,以新疆穆斯林所受到的惡劣待遇為例子,他抨擊中共沒有善待宗教少數族群,指中國是對未來宗教自由的最大威脅。

蓬佩奧說:「不信神的中共試圖說服世界,它有必要在新疆殘酷對待維吾爾族穆斯林,此乃其反恐或減貧的一部分,(是否相信)那就要看聽者是誰。」

蓬佩奧也指出,中共試圖令印尼人無視中國穆斯林,所遭受的折磨痛苦,此外,蓬佩奧也讚揚世上穆斯林人口最多的印尼,向世界展示各種宗教信仰可以和平共存,這個是那些以信仰之名,用暴力扭曲伊斯蘭教義的人所不能理解的事,他因為各宗教可以和平共存與互相尊重。

蓬佩奧此行被認為加緊拉攏東盟最大的國家印尼,加入圍堵中國的陣營,雙方都強調兩國的戰略夥伴關係,對印太多項議題的處理十分重要。

印尼總統佐科維多多說:「你在疫情期間到訪,顯示印美的戰略夥伴之重要,在此疫情期間我們密集互訪,而這次是最密集的。」

蓬佩奧在馬爾代夫就指,中共政府的行為「無法無天並具有威脅性」,當中包括非法將南海軍事化,而中國漁民又非法從事瞞報與無規管的捕魚,損害馬達加斯加以至印尼等印度洋國家的漁業資源,他也抨擊中國沒有履行巴黎氣候協定的承諾。

位於印度洋的小島國馬爾代夫換了新政府,現正面對前任親中政府留下超過十億美元的中國基建債務,蓬佩奧表示,美國會幫助馬爾代夫解決問題。

在另一個欠了中國巨大基建債務的印度洋國家斯里蘭卡,蓬佩奧指出,要警惕中國的掠奪性借貸與投資陷阱,他特別提到斯里蘭卡,只有保持主權完整,就可以成為印度洋地區的「民主自由燈塔」。

斯里蘭卡的親中政府因為接受了中國一帶一路計劃,向中國借貸建造漢班托塔港,結果因為新政府無法償還債務而在2015年同意將該港口租給中國,為期99年,蓬佩奧因此在斯里蘭卡指,中國是掠奪者,而國務院就表示,美國將捐款協助斯里蘭卡。

消息指,蓬佩奧在可倫波也討論與斯里蘭卡的三項協定,包括價值4.8億美元的經濟發展協定、收購交叉服務協定、軍事部隊地位協定,後兩項協定有利美軍在斯里蘭卡活動。

在印度的行程,蓬佩奧在國防部長埃斯柏陪同下,兩國簽署擴大雙方在軍事衛星情報分享協定,這也是瞄準中國。

美國國防部長埃斯柏說:「基於我們共同的價值觀與利益,我們並肩支援一個自由與開放的印度太平洋,尤其是面對中國日益加強的侵略與顛覆活動。」

蓬佩奧與埃斯柏在到訪新德里期間,有向印度國立戰爭紀念碑獻花。

中國方面的回應則指,美國欺負小國,要求美國停止作出冷戰思維的反中國言論。

