蓬佩奧亞洲行斥中共行為「無法無天並具威脅性」

【KTSF 黃侯彬報導】

國務卿蓬佩奧最新的亞洲行程先後到訪印度、斯里蘭卡、馬爾代夫與印尼，周四抵達雅加達，繼續發出反對中國的信息。

蓬佩奧周四在雅加達向一個宗教組織發表演說，提到宗教自由 ，以新疆穆斯林所受到的惡劣待遇為例子，他抨擊中共沒有善待宗教少數族群，指中國是對未來宗教自由的最大威脅。

蓬佩奧說：「不信神的中共試圖說服世界，它有必要在新疆殘酷對待維吾爾族穆斯林，此乃其反恐或減貧的一部分，（是否相信）那就要看聽者是誰。」

蓬佩奧也指出，中共試圖令印尼人無視中國穆斯林，所遭受的折磨痛苦，此外，蓬佩奧也讚揚世上穆斯林人口最多的印尼，向世界展示各種宗教信仰可以和平共存，這個是那些以信仰之名，用暴力扭曲伊斯蘭教義的人所不能理解的事，他因為各宗教可以和平共存與互相尊重。

蓬佩奧此行被認為加緊拉攏東盟最大的國家印尼，加入圍堵中國的陣營，雙方都強調兩國的戰略夥伴關係，對印太多項議題的處理十分重要。

印尼總統佐科維多多說：「你在疫情期間到訪，顯示印美的戰略夥伴之重要，在此疫情期間我們密集互訪，而這次是最密集的。」

蓬佩奧在馬爾代夫就指，中共政府的行為「無法無天並具有威脅性」，當中包括非法將南海軍事化，而中國漁民又非法從事瞞報與無規管的捕魚，損害馬達加斯加以至印尼等印度洋國家的漁業資源，他也抨擊中國沒有履行巴黎氣候協定的承諾。

位於印度洋的小島國馬爾代夫換了新政府，現正面對前任親中政府留下超過十億美元的中國基建債務，蓬佩奧表示，美國會幫助馬爾代夫解決問題。

在另一個欠了中國巨大基建債務的印度洋國家斯里蘭卡，蓬佩奧指出，要警惕中國的掠奪性借貸與投資陷阱，他特別提到斯里蘭卡，只有保持主權完整，就可以成為印度洋地區的「民主自由燈塔」。

斯里蘭卡的親中政府因為接受了中國一帶一路計劃，向中國借貸建造漢班托塔港，結果因為新政府無法償還債務而在2015年同意將該港口租給中國，為期99年，蓬佩奧因此在斯里蘭卡指，中國是掠奪者，而國務院就表示，美國將捐款協助斯里蘭卡。

消息指，蓬佩奧在可倫波也討論與斯里蘭卡的三項協定，包括價值4.8億美元的經濟發展協定、收購交叉服務協定、軍事部隊地位協定，後兩項協定有利美軍在斯里蘭卡活動。

在印度的行程，蓬佩奧在國防部長埃斯柏陪同下，兩國簽署擴大雙方在軍事衛星情報分享協定，這也是瞄準中國。

美國國防部長埃斯柏說：「基於我們共同的價值觀與利益，我們並肩支援一個自由與開放的印度太平洋，尤其是面對中國日益加強的侵略與顛覆活動。」

蓬佩奧與埃斯柏在到訪新德里期間，有向印度國立戰爭紀念碑獻花。

中國方面的回應則指，美國欺負小國，要求美國停止作出冷戰思維的反中國言論。

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