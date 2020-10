東灣680公路北向由Fremont到Sunol路段新增快車道（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣680公路北向由Fremont到Sunol的路段,從周四起新增一條快車道,在通勤高峰時段只允許共乘車輛行駛,而當局也於周四透過視訊,舉行快車道通車剪綵儀式。

正式啟用的680公路,北向由Fremont Auto Mall Parkway,南邊到Sunol84號公路北邊之間的快車道,在通勤高峰時段將允許兩人或以上的共乘車輛、摩托車以及通勤巴士使用,非繁忙時段也允許單獨駕駛的車輛行駛,希望減少這一地區的塞車擁堵狀況,同時加強交通安全。

San Leandro市長Pauline Cutter說:「這是一條至關重要的車道,在南灣和三谷及中谷地區。」

加州交通局第4區行政總監Tony Tavares說:「這條車道總長12多英里,新鋪的路面將提升這個交通走廊的駕駛質量。」

680公路Sunol路段,被認為是灣區高速公路最擁堵路段中的前10名,為緩解交通堵塞問題,加州交通局(CalTrans),以及阿拉米達縣交通委員會等州府與地方機構共同合作,進行680公路Sunol路段快車道項目,工程由2018年3月開始,至今已完成北向快車道工程,而該路段的南向工程仍在進行中,預計南北雙向快車道將從明年4月起正式成為收費快車道。

Dublin市長David Houbert說:「我們必須創建收費專用車道,使我們能夠更好地管理交通擁堵,我們使用的是最先進的技術,用技術來幫助我們進行動態定價,以便我們可以偵測到擁堵,並相應地調整收費,這樣人們將可以更好地利用收費通道,而且提高這個最擁堵地區的通行能力。」

在快車道正式收費後,駕駛者必須使用FasTrak電子收費感應器,而單獨駕駛的車輛在通勤高峰期,也可以使用付費快車道。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。