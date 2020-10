南韓逾70人接種流感疫苗後亡 香港有幼稚園家長拒子女接種

【有線新聞】

南韓超過70人接種流感疫苗後死亡,在香港有幼稚園周四打針,報名的90多個學生中,一半家長決定不讓子女接種疫苗。涉事的賽諾菲藥廠澄清,南韓死亡病例與疫苗接種無關聯,有醫生呼籲高危群組應該接種疫苗。

新型肺炎未斷尾,又踏入冬季流感高峰期,政府都呼籲市民,尤其高危群組要打流感針。不過南韓幾十人接種賽諾菲法國製流感疫苗死亡,有家長指問了學校疫苗是德國廠製,但也不接種,學生家長吳太說:「信心差一些,好像有很多問題在藥廠,所以不接種(流感疫苗),免得自己擔心。」

這間幼稚園安排醫生到學校為小朋友打流感疫苗,有家長對香港使用的疫苗有信心,學生外婆黃女士說:「香港准入口,批次就(跟南韓)不一樣,原則上是安全。我們若那麼害怕,很多事都做不了,又要怕子女防疫不了、又要怕南韓事件,但現時南韓都沒證實是(疫苗)有問題。」

這間幼稚園的校長指,學校90多個學生報名打流感針,早前亦都發出通告說明疫苗批次跟南韓不一樣,但約一半家長擔心,最後不參加。

負責到校打針的西醫工會會長楊超發說,有40多支疫苗要帶走。

楊超發說:「前一星期已經收到有學校指家長擔心,現時藥廠出來澄清,大家應該清楚無問題。疫情下,若兩隻病菌出現在人體好多嚴重後果,包括併發症,包括醫生也好難治理兩種病。科學實證指與疫苗無關,大家應該放心接種。」

他建議12歲以下兒童、50歲以上人士、長期病患者、孕婦和住院舍的人都應該接種。

賽諾菲指南韓當局經調查後發現,所有死亡病例與疫苗接種無關聯,又指已有約55萬支、四個批次的疫苗供港,無收到本港對產品有嚴重不良反應的報告。

