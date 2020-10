舊金山計劃將Geary大道部分路段減慢行車時速

【KTSF 梁秋玉報導】

為加強行人安全,舊金山計劃將Geary大道的部分路段行車時速,由目前的35英里減至25英里。

今年8月,一名50歲的行人在Geary大道與Gough街交界路口過馬路時,被一名疑似超速駕駛的汽車當場撞死,26歲肇事男司機則因過失殺人、超速駕駛等罪名遭到逮捕。

而今年至今,舊金山已有19人死於交通意外,為加強行人及交通安全,並達到市府2024年零交通意外死亡的目標,市議會、市交通局、居民和社區組織合力,計劃將Geary大道容易發生行人及車輛意外的部分路段,包括Laguna與Gough街之間、Steiner和Scott街之間,以及Baker和St. Joseph’s Avenue交界路段的車速,由目前的35英里減至25英里。

由於這些路段有長者中心或學校,市府有權越過州府對車速的規定,可以自行決定行車時速,以保障行人及交通安全。

代表該區的市參事Dean Preston表示,除了降低車速,其他有助提升Geary大道交通安全的措施還有安裝監控闖紅燈的攝錄機,調整交通燈時間,增加路標以及行人道安全等。

