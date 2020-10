【有線新聞】

法國尼斯教堂3死多傷恐襲案,警方再拘捕一名47歲男子,懷疑案發前一日曾接觸疑兇。

事發教堂仍未解封,有警員在附近巡邏。

至於昨日被捕的疑兇,是21歲男子阿維薩維,來自突尼斯。他上月中經水路前往意大利,完成14天防疫隔離後被下令遣返,在本月初入境法國。

周四早上乘火車往尼斯闖入聖母大教堂持刀行兇,被警員開槍制服。警方說阿維薩維被捕時沒有身分證明文件,亦沒有要求法國政治庇護,他目前仍然留院,情況危殆。

