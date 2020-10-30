舊金山第一選區兩位華裔市參事候選人相互支持（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

舊金山第一選區市參事選舉選戰日漸激烈，社區最近出現一些攻擊華裔參選人的文宣，這也促使兩位華裔候選人周四共同站台，宣布相互支持。

舊金山華裔社區領袖，包括兩位即將卸任的市參事余鼎昂和李麗嫦，周四在列治文區呼籲選民支持華裔候選人。

余鼎昂說：「（華裔市參事）有兩個卸任，有3個時都不足以代表舊金山華裔社群，更遑論只剩下一個。」

而代表華埠的市參事佩斯金也強調，市長布里德的預算，原本削減對亞裔非牟利組織的撥款，在他提出之後，直接獲得另外3個華裔市議員的支持，讓他能夠更加容易的為華裔社區爭取權益。

佩斯金說：「過去幾年（人齊）更容易，讓我為華埠和華裔社區爭取權益。」

最近有針對華裔社區和針對華裔候選人的攻擊行動受到譴責。

李麗嫦說：「有許多攻擊，有些衝向我，即使我沒有參選，因此我要向對手說，不要再攻擊華人，我們也是社區重要的一部分，不容這些攻擊。」

其中候選人李志威（David Lee）表示，有對手濫用他的照片來攻擊另外一名華裔候選人陳詩敏（Connie Chan），李志威澄清，這並不是他的立場，他指有對手要分化華裔社區。

李志威說：「當全市都有發生攻擊華人案，有人向商店吐口水，有白人向我女鄰居吐口水，只因為她是華裔，這是不能接受的，我們必須團結一致。」

陳詩敏說：「現在這個時候，尤其是疫情影響下，我們華人的權益逐日受到很大的影響，所以我們希望大家能夠團結一起，為我們華人爭取權益。」

李志威和陳詩敏周四也共同呼籲選民，在rank choice優先選擇機制下，把第一位和第二位投給他們兩位華裔候選人，以便選票留在華裔社區中。

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