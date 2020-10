舊金山第一選區兩位華裔市參事候選人相互支持（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山第一選區市參事選舉選戰日漸激烈,社區最近出現一些攻擊華裔參選人的文宣,這也促使兩位華裔候選人周四共同站台,宣布相互支持。

舊金山華裔社區領袖,包括兩位即將卸任的市參事余鼎昂和李麗嫦,周四在列治文區呼籲選民支持華裔候選人。

余鼎昂說:「(華裔市參事)有兩個卸任,有3個時都不足以代表舊金山華裔社群,更遑論只剩下一個。」

而代表華埠的市參事佩斯金也強調,市長布里德的預算,原本削減對亞裔非牟利組織的撥款,在他提出之後,直接獲得另外3個華裔市議員的支持,讓他能夠更加容易的為華裔社區爭取權益。

佩斯金說:「過去幾年(人齊)更容易,讓我為華埠和華裔社區爭取權益。」

最近有針對華裔社區和針對華裔候選人的攻擊行動受到譴責。

李麗嫦說:「有許多攻擊,有些衝向我,即使我沒有參選,因此我要向對手說,不要再攻擊華人,我們也是社區重要的一部分,不容這些攻擊。」

其中候選人李志威(David Lee)表示,有對手濫用他的照片來攻擊另外一名華裔候選人陳詩敏(Connie Chan),李志威澄清,這並不是他的立場,他指有對手要分化華裔社區。

李志威說:「當全市都有發生攻擊華人案,有人向商店吐口水,有白人向我女鄰居吐口水,只因為她是華裔,這是不能接受的,我們必須團結一致。」

陳詩敏說:「現在這個時候,尤其是疫情影響下,我們華人的權益逐日受到很大的影響,所以我們希望大家能夠團結一起,為我們華人爭取權益。」

李志威和陳詩敏周四也共同呼籲選民,在rank choice優先選擇機制下,把第一位和第二位投給他們兩位華裔候選人,以便選票留在華裔社區中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。