華裔女子涉南加駕車撞死踏單車人士 澳洲落網遣返美國

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一名華裔女子涉嫌3年半前在南加州Whitter市，駕車撞死一名騎單車人士，之後不顧而去，警方周四表示，懷疑涉案的女子已在澳洲被捕，並已遣送返美國。

Whittier市警方表示，澳州當局周三已將女疑犯Andrea Dorothy Chan Reyes移送給美國法警拘留。

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疑犯被指在2017年1月30日駕駛一輛白色凌治四門房車，撞倒正在踏單車的46歲男子Agustin Rodriguez Jr.，他被困在車底拖行約500至800呎，其屍體在車禍現場兩個街口外被發現。

警方是根據線報，確定疑犯是Reyes，涉案的凌治房車在愛達荷州一幢住宅的車庫被尋回，警方之後在內華達州發現更多證據。

警方指，在車禍發生後不久，疑犯離開美國到香港居住，Whittier警方與聯邦調查局（FBI）合作，向Reyes發出國際拘捕令。

A woman who fled in 2017 after being charged with the death of a bicyclist in Whittier was extradited from Australia and returned to California today. The @USAO_LosAngeles is expected to dismiss the federal flight charge and Chan Reyes will be prosecuted by @LADAOffice #Captured pic.twitter.com/S16uvKpU0i — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 30, 2020

稍後，聯調局發現她已移居澳洲，在澳洲執法當局的協助下，疑犯已被拘押，返回美國後將面臨車禍後不顧而去和汽車殺人罪的指控。

根據聯調局發出的拘捕令，疑犯在菲律賓出生，現年35歲，是美國公民，懂英語、廣東話和他加祿語。

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