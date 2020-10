華裔女子涉南加駕車撞死踏單車人士 澳洲落網遣返美國

【KTSF】

一名華裔女子涉嫌3年半前在南加州Whitter市,駕車撞死一名騎單車人士,之後不顧而去,警方周四表示,懷疑涉案的女子已在澳洲被捕,並已遣送返美國。

Whittier市警方表示,澳州當局周三已將女疑犯Andrea Dorothy Chan Reyes移送給美國法警拘留。

https://www.facebook.com/whittierpd/posts/1857199017751612

疑犯被指在2017年1月30日駕駛一輛白色凌治四門房車,撞倒正在踏單車的46歲男子Agustin Rodriguez Jr.,他被困在車底拖行約500至800呎,其屍體在車禍現場兩個街口外被發現。

警方是根據線報,確定疑犯是Reyes,涉案的凌治房車在愛達荷州一幢住宅的車庫被尋回,警方之後在內華達州發現更多證據。

警方指,在車禍發生後不久,疑犯離開美國到香港居住,Whittier警方與聯邦調查局(FBI)合作,向Reyes發出國際拘捕令。

A woman who fled in 2017 after being charged with the death of a bicyclist in Whittier was extradited from Australia and returned to California today. The @USAO_LosAngeles is expected to dismiss the federal flight charge and Chan Reyes will be prosecuted by @LADAOffice #Captured pic.twitter.com/S16uvKpU0i

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 30, 2020