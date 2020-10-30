Daly City持械匪徒打劫加油站 搶走800多元現金

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City一間7-Eleven加油站周四早上發生持槍搶劫案，匪徒顯示自己身上有槍，然後搶走800多元現金。

現場是Daly City Bayshore大道夾Geneva Avenue的7 Eleven加油站，警方表示，早上將近10點，一個非洲裔男人跟著一個油站女職員進入只准職員進入的收銀亭，然後搶劫。

Daly City警方發言人Mario Busalacchi說：「（匪徒）揭起他的上衣，顯示褲頭腰帶上有一枝槍械，匪徒要求女職員給錢，他從收銀機裡面搶走約843元。」

警方表示，匪徒20到30歲，身材瘦削，戴著灰白色的口罩，背著一個黑色男士用的書包，匪徒得手之後步行去一輛停在附近的棕色GMC Yukon休旅車，開車離去。

警方讚揚女事主的反應，除了保護自己沒有受傷之外，還向警方提供關於疑犯很詳細的描述。

警方強調，Daly City很少發生這類持槍搶劫案，警方勸諭所有人遇到有武器的賊人，不要反抗，避免自己受傷，保持冷靜，注意匪徒的特徵。

Busalacchi說：「聆聽他們的聲調，說話的方式，身體有沒有刺穿、紋身、鬍子、特殊的服飾，因為這些特徵很關鍵，可協助警方破案。」

除了油站的閉路電視之外，警方也調查附近的監控錄像，市民如有線索，可致電(650) 991-8119通知警方。

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