Daly City持械匪徒打劫加油站 搶走800多元現金

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City一間7-Eleven加油站周四早上發生持槍搶劫案,匪徒顯示自己身上有槍,然後搶走800多元現金。

現場是Daly City Bayshore大道夾Geneva Avenue的7 Eleven加油站,警方表示,早上將近10點,一個非洲裔男人跟著一個油站女職員進入只准職員進入的收銀亭,然後搶劫。

Daly City警方發言人Mario Busalacchi說:「(匪徒)揭起他的上衣,顯示褲頭腰帶上有一枝槍械,匪徒要求女職員給錢,他從收銀機裡面搶走約843元。」

警方表示,匪徒20到30歲,身材瘦削,戴著灰白色的口罩,背著一個黑色男士用的書包,匪徒得手之後步行去一輛停在附近的棕色GMC Yukon休旅車,開車離去。

警方讚揚女事主的反應,除了保護自己沒有受傷之外,還向警方提供關於疑犯很詳細的描述。

警方強調,Daly City很少發生這類持槍搶劫案,警方勸諭所有人遇到有武器的賊人,不要反抗,避免自己受傷,保持冷靜,注意匪徒的特徵。

Busalacchi說:「聆聽他們的聲調,說話的方式,身體有沒有刺穿、紋身、鬍子、特殊的服飾,因為這些特徵很關鍵,可協助警方破案。」

除了油站的閉路電視之外,警方也調查附近的監控錄像,市民如有線索,可致電(650) 991-8119通知警方。

