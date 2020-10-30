Cupertino學區擬關閉12所中小學 家長措手不及（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

由於多年來經費短缺，Cupertino聯合學區計畫最快明年關閉多所中小學，有家長已經發起反對關校運動。

STOP CLOSING CUPERTINO SCHOOLS已經獲得將近5千名家長的網上簽名支持，其中Regnart小學一直都在被關校的名單上，家長9月份發起了Save Regnart運動，現在擴大到全學區的中小學。

Regnart小學家長Yari Tolen說：「因為Cupertino聯合學區提議關閉20%的學校，在市民諮詢委員會給學區委員建議後，其他學校了解到他們也在被開刀的名單上，所以我們現在組成更大的運動，阻止關閉所有學校。」

家長表示，由30人組成的市民諮詢委員會（Citizens Advisory Committee），原本是要討論如何解決學區赤字問題，結果突然變成討論要關閉哪間學校，讓家長措手不及。

Susan Chan說：「突然間10月22日，CAC最後的提議有6個方案，有12所學校全部被提名，這12所小學中學，在方案裡面不只是關一間兩間，而且不只關了學校之後，其他學校都會受影響，整個Cupertino都會受影響。」

長久以來大家稱Cupertino學區是有錢人學區，但是為什麼會經費短缺呢？

曾經擔任Cupertino學區委員的市議員趙良方說，學區經費短缺的原因有很多，其中一個是加州在2013年改變LCFF經費補助模式，也就是給英語學習生及低收入學生為主的學校提供更多經費補助。

趙良方說：「Cupertino這類學生，在我們這個區比較少，所以在州裡面，我們拿到經費是全州最底層的2%，但是我們這裡，生活水準又非常的高，要付給老師跟其他學區一樣經費。」

此外，每年不斷提升的教師退休金，學區人事經費大增，學生人數下降，過去6年間少了兩千多名學生，還有一個原因就是特別地稅（Parcel Tax）太低，Cupertino特別地稅是一年250元，同樣有錢學區的Palo Alto高達750元，Cupertino，房價高，但是老住戶很多，物業稅也沒有外界想像的高，現在新冠疫情更是壓倒學區經費的最後一根稻草。

趙良方說：「原來經費就缺乏，新冠疫情使我們經費缺乏更快一點。」

6項方案中的一項是把學校的學生人數集中在432到720人，代理學區總監表示，學生人數持續下降，代表學區拿到的經費減少，關閉學校的建議不是今年才開始，5年前就開始討論，今年3月增加特別地稅的提案，沒有獲得3分之2選民通過。

張太太說，家長對學校盡心盡力，卻要面臨關校的命運，讓家長小孩情何以堪。

張太太說說：「我們對委員會的決定很痛心，因為我們家長真的花了很多精神，很多心血在學校當義工籌款，我們Cupertino每一個小學，每一個小朋友，只有經費8千元，整個加州平均一個學生12,000元，這附近的城市，Saratoga、Palo Alto，全部都是11,000元、14,000元以上，我們為什麼可以維持我們Cupertino，至少我們學術水準，全部都是靠家長在籌款幫忙。」

擔心學校關閉，家長們在過去24小時就募集到超過十萬元，但是卻被學區喊停，此外橫掛在高速公路的布條也被拿下，家長們計畫在下星期六在市府廣場舉行集會，學區委員會在11月19日的會議做出決定，Cupertino聯合學區橫跨6個城市，有25小學及5所初中。

Cupertiono市議會下星期會討論在新的房地產稅提案出台前，市府是否能夠暫時幫助學區度過難關。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。