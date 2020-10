Cupertino學區擬關閉12所中小學 家長措手不及（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於多年來經費短缺,Cupertino聯合學區計畫最快明年關閉多所中小學,有家長已經發起反對關校運動。

STOP CLOSING CUPERTINO SCHOOLS已經獲得將近5千名家長的網上簽名支持,其中Regnart小學一直都在被關校的名單上,家長9月份發起了Save Regnart運動,現在擴大到全學區的中小學。

Regnart小學家長Yari Tolen說:「因為Cupertino聯合學區提議關閉20%的學校,在市民諮詢委員會給學區委員建議後,其他學校了解到他們也在被開刀的名單上,所以我們現在組成更大的運動,阻止關閉所有學校。」

家長表示,由30人組成的市民諮詢委員會(Citizens Advisory Committee),原本是要討論如何解決學區赤字問題,結果突然變成討論要關閉哪間學校,讓家長措手不及。

Susan Chan說:「突然間10月22日,CAC最後的提議有6個方案,有12所學校全部被提名,這12所小學中學,在方案裡面不只是關一間兩間,而且不只關了學校之後,其他學校都會受影響,整個Cupertino都會受影響。」

長久以來大家稱Cupertino學區是有錢人學區,但是為什麼會經費短缺呢?

曾經擔任Cupertino學區委員的市議員趙良方說,學區經費短缺的原因有很多,其中一個是加州在2013年改變LCFF經費補助模式,也就是給英語學習生及低收入學生為主的學校提供更多經費補助。

趙良方說:「Cupertino這類學生,在我們這個區比較少,所以在州裡面,我們拿到經費是全州最底層的2%,但是我們這裡,生活水準又非常的高,要付給老師跟其他學區一樣經費。」

此外,每年不斷提升的教師退休金,學區人事經費大增,學生人數下降,過去6年間少了兩千多名學生,還有一個原因就是特別地稅(Parcel Tax)太低,Cupertino特別地稅是一年250元,同樣有錢學區的Palo Alto高達750元,Cupertino,房價高,但是老住戶很多,物業稅也沒有外界想像的高,現在新冠疫情更是壓倒學區經費的最後一根稻草。

趙良方說:「原來經費就缺乏,新冠疫情使我們經費缺乏更快一點。」

6項方案中的一項是把學校的學生人數集中在432到720人,代理學區總監表示,學生人數持續下降,代表學區拿到的經費減少,關閉學校的建議不是今年才開始,5年前就開始討論,今年3月增加特別地稅的提案,沒有獲得3分之2選民通過。

張太太說,家長對學校盡心盡力,卻要面臨關校的命運,讓家長小孩情何以堪。

張太太說說:「我們對委員會的決定很痛心,因為我們家長真的花了很多精神,很多心血在學校當義工籌款,我們Cupertino每一個小學,每一個小朋友,只有經費8千元,整個加州平均一個學生12,000元,這附近的城市,Saratoga、Palo Alto,全部都是11,000元、14,000元以上,我們為什麼可以維持我們Cupertino,至少我們學術水準,全部都是靠家長在籌款幫忙。」

擔心學校關閉,家長們在過去24小時就募集到超過十萬元,但是卻被學區喊停,此外橫掛在高速公路的布條也被拿下,家長們計畫在下星期六在市府廣場舉行集會,學區委員會在11月19日的會議做出決定,Cupertino聯合學區橫跨6個城市,有25小學及5所初中。

Cupertiono市議會下星期會討論在新的房地產稅提案出台前,市府是否能夠暫時幫助學區度過難關。

