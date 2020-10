灣區疫情明顯緩和應歸功那些原因

【KTSF】

灣區的疫情明顯緩和不但確診率,為全國最低的地區之一,舊金山的染疫死亡率也列全國最低,這要歸功於那些原因呢?

東灣居民Eric Bolin說:「這絕對是令我極度感恩的事。」

這位Livermore的居民曾經天天通勤到舊金山上班,現在則在家工作,他的辦公室就在一家星巴克。

Bolin說:「(在家上班)幫助到灣區很多,因為我們已經注入很多科技世界了。」

一些衛生專家認為,灣區之所以能避免新冠疫情再度升溫,在家工作是其中一個因素,自3月中居家抗疫令以來,灣區許多公司迅速應變,轉換在家上班的模式,再加上各地衛生部門迅速實施防疫措施,並且緩慢地恢復經濟重啟,都有助於疫情的緩和。

柏克萊加大傳染病學系主任Arthur Reingold說:「在加州的指引下,衛生部門都採取保守立場。」

全加州在過去兩星期的病毒檢測確診率為3%,而灣區的數字低於平均,其中舊金山確診率為0.8%,阿拉米達縣和聖塔克拉拉縣為1.9%,Contra Costa線則為2.3%。

Reingold說:「這些衡量工具我認為是朝非常好的方向為趨勢。」

不過全美其他地區以及歐洲多個國家情況則很不同,法國、義大利、西班牙以及德國等地,都採取新一波的封鎖政策,美國在南部以及中西部地區激增的案例,也導致急診室過度擁擠,以及加護病房(ICU)床位不足的問題。

學者就說,戴口罩以及保持社交距離非常的重要,這位大學生也意識到,隨著疫情持續,大家必須嚴肅看待這些防疫措施。

除了確診率作為疫情指標外,衛生官員也會觀察住院率和死亡率,目前灣區在這方面似乎也比其他地區情況都好。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。