灣區疫情明顯緩和應歸功那些原因

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灣區的疫情明顯緩和不但確診率，為全國最低的地區之一，舊金山的染疫死亡率也列全國最低，這要歸功於那些原因呢？

東灣居民Eric Bolin說：「這絕對是令我極度感恩的事。」

這位Livermore的居民曾經天天通勤到舊金山上班，現在則在家工作，他的辦公室就在一家星巴克。

Bolin說：「（在家上班）幫助到灣區很多，因為我們已經注入很多科技世界了。」

一些衛生專家認為，灣區之所以能避免新冠疫情再度升溫，在家工作是其中一個因素，自3月中居家抗疫令以來，灣區許多公司迅速應變，轉換在家上班的模式，再加上各地衛生部門迅速實施防疫措施，並且緩慢地恢復經濟重啟，都有助於疫情的緩和。

柏克萊加大傳染病學系主任Arthur Reingold說：「在加州的指引下，衛生部門都採取保守立場。」

全加州在過去兩星期的病毒檢測確診率為3%，而灣區的數字低於平均，其中舊金山確診率為0.8%，阿拉米達縣和聖塔克拉拉縣為1.9%，Contra Costa線則為2.3%。

Reingold說：「這些衡量工具我認為是朝非常好的方向為趨勢。」

不過全美其他地區以及歐洲多個國家情況則很不同，法國、義大利、西班牙以及德國等地，都採取新一波的封鎖政策，美國在南部以及中西部地區激增的案例，也導致急診室過度擁擠，以及加護病房（ICU）床位不足的問題。

學者就說，戴口罩以及保持社交距離非常的重要，這位大學生也意識到，隨著疫情持續，大家必須嚴肅看待這些防疫措施。

除了確診率作為疫情指標外，衛生官員也會觀察住院率和死亡率，目前灣區在這方面似乎也比其他地區情況都好。

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