颶風Zeta減弱為熱帶風暴 至少6人亡

【KTSF 江良慧報導】

周三以二級颶風在阿拉巴馬州東南面登陸的Zeta,已經減弱成一股熱帶風暴,不過Zeta的風力強勁,帶來狂風暴雨和風暴潮,造成至少6人死亡,墨西哥灣沿岸地區,有接近200萬人失去電力供應。

Zeta重創墨西哥灣,目擊者Rachel Dangermond說:「水不斷湧進來,門都在嘎嘎作響,我都不明白為何這樣,一直要等到都平靜下來後,我鄰居致電告訴我,你的屋頂不見了。」

在路易斯安那州和密西西比州,無數居民一覺醒來,發現屋頂被吹走,街道水浸和失去電力供應,Zeta吹襲時,風速高達每小時110英里,躉船也被吹至脫離。

Zeta周三以強勁的二級颶風登陸,風眼直接經過新奧爾良上空。

風暴登陸後,經過阿拉巴馬、喬治亞和大西洋中部州分,並移向大西洋,當局向東岸數以百萬計居民發出風暴警告,呼籲他們小心Zeta所帶來的連場大雨和狂風,甚至可能會有龍捲風。

