颶風Zeta減弱為熱帶風暴 至少6人亡

【KTSF 江良慧報導】

周三以二級颶風在阿拉巴馬州東南面登陸的Zeta，已經減弱成一股熱帶風暴，不過Zeta的風力強勁，帶來狂風暴雨和風暴潮，造成至少6人死亡，墨西哥灣沿岸地區，有接近200萬人失去電力供應。

Zeta重創墨西哥灣，目擊者Rachel Dangermond說：「水不斷湧進來，門都在嘎嘎作響，我都不明白為何這樣，一直要等到都平靜下來後，我鄰居致電告訴我，你的屋頂不見了。」

在路易斯安那州和密西西比州，無數居民一覺醒來，發現屋頂被吹走，街道水浸和失去電力供應，Zeta吹襲時，風速高達每小時110英里，躉船也被吹至脫離。

Zeta周三以強勁的二級颶風登陸，風眼直接經過新奧爾良上空。

風暴登陸後，經過阿拉巴馬、喬治亞和大西洋中部州分，並移向大西洋，當局向東岸數以百萬計居民發出風暴警告，呼籲他們小心Zeta所帶來的連場大雨和狂風，甚至可能會有龍捲風。

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