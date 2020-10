白宮抗疫醫生指最快2022年生活才可恢復正常

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診病例突破4,400萬宗,超過117萬人不治,美國星期二的平均新症達到71,382宗,打破星期一創出的記錄,住院率亦同樣上升,而白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生就表示,最快可能要到2022年生活才可以恢復正常。

在密爾沃基市法庭大樓前,擺放了數以百計的空椅子,是當地領袖用作紀念一些新型肺炎死者,紀念他們今年不能和家人一起過節。

威斯康辛州的病例突破20萬,醫院陷入危機,州長迫切地警告威州的人要提高警覺。

有衛生專家就警告說,部分地區的醫院可能很快要分配哪些新型肺炎病人可以獲得醫療照護,當重症病人患者人數大量急升,醫院系統很快會不勝負荷,醫護人員便要做出非常困難的決定,像誰可以進入深切治療部,誰可以得到呼吸機,和誰不幸地要死亡。

在新澤西州,州長表示正盡力避免大規模關閉商業活動和學校,但他說州內很多感染個案,追蹤後都是來自私人家庭聚會,也因此很難執行規例。

美國目前的7天平均新增大約7萬多,比春季和夏季病例激增時更多,40個州的新增病例走勢惡化,只有一個州有改善。

白宮抗疫小組成員、四星海軍上將Brett Giroir敦促美國人遵守安全指引,否則要實施嚴苛的命令。

不過他也表示,仍然有希望控制疫情。

Giroir說:「就像我們在太陽帶,南部,我們可以控制疫情,我們懂得怎樣做,明智的政策,非常關鍵是要戴口罩,當你不能保持人身距離時,避免人群像那些室內人多地方,洗手

另外,美國疫情高級專家Anthony Fauci醫生就表示,如果明年第二第三季有疫苗,而大部分人又接種疫苗的話,之後生活可以逐步恢復正常。

Fauci醫生說:「我認為應該在2021年底,甚至到再下一年,我們才會開始過較正常日子。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。