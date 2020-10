美國逾40州病例上升 住院人數創新高

【KTSF 江良慧報導】

美國過去一天有接近79,000宗新增新型肺炎個案,再次打破紀錄,全國有超過40個州新增病例都在上升,住院人數也屢創新高。

隨著每天的新增病例創新高,專家估計前景並不樂觀。

明尼蘇達大學教授Michael Osterholm說:「我們知道我們病例將會很快會到達每天10萬以上。」

美國目前平均每天有超過74,000宗新增病例,超過40個州的數字都在上升。

哥倫比亞大學醫療中心Craig Spencer醫生說:「我相當擔心看到病例爆炸性增加,因為隨之而來是更多人住院,之後是無可避免的更多人不治。」

中西部地區州分住院人數都在上升,醫生表示,目前要做的不是拆解為何數字上升,而是要尋求方法制止病例增加。

內布拉斯加州大學校長Jeffrey Gold說:「我們可以花時間慨嘆為何至此,是否因天氣轉變,因復課,因高校和大學體育活動,因疫症疲勞所致,但無論如何,我們還需繼續應付它。」

在今年春天疫症發生時,疫情最嚴重的紐約市就集中火力避免出現第二波疫情。

紐約市長白思豪說:「我們有來自我們四周的威脅,而且威脅日益嚴重,所以我們在有需要的地方實施了若干限制。」

