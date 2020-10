【有線新聞】

美國國務院宣布,將華盛頓的「中國和平統一促進會」列為外國使團,中方批評是出於意識形態偏見和政治操弄。

國務卿蓬佩奧指,中國和平統一促進會由中共統戰部控制,在美國作政治宣傳,並擴大北京惡意影響力,決定將這個組織列為外國使團,讓外界認清他們傳播的訊息是來自中共。

根據中國和平統一促進會的網頁,組織是由旅居美國的華人與華僑組成,旨為堅持一中原則、反對分裂中國國土和主權。

