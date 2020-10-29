台灣晶圓代工廠聯電UMC向法庭承認竊取營業秘密（視頻）

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聯邦司法部周三發聲明宣布，台灣知名晶圓代工廠聯電（UMC）對於竊取營業秘密的刑事控罪已經向法庭認罪，法庭裁定罰款6千萬美元，聲明同時表示，聯電獲法庭輕判的交換條件，是願意配合美國政府調查並起訴同案共同被告，中國國有企業-福建晉華電子。

這項裁決是針對聯電和聯邦司法部日前達成的認罪協議做出裁決，2018年9月，一個聯邦大陪審團起訴台灣晶圓代工廠聯電，以及中國國有企業福建晉華電子，以及包括時任晉華總經理陳正坤在內的3名個人，涉嫌竊取、傳輸和持有美國半導體公司美光科技（Micron Technology）的營業秘密。

聯電周三在庭上認罪，並判罰6千萬美元，是美國的營業祕密刑事罪案起訴案件中，史上第二高金額的罰款，同時法庭裁定聯電3年緩刑，後續還要與美國政府合作。

負責案件的聯邦檢察官表示，福建晉華電子的訴訟將在2021年審理，除了聯電之外，其餘的被告，包括晉華電子以及時任晉華總經理陳正坤，以及從美光科技轉到聯電任職的何姓、王姓員工等3人的案件都將照常進行，罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪，及收受與持有被竊取的營業秘密間諜罪等。

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