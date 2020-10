台灣晶圓代工廠聯電UMC向法庭承認竊取營業秘密（視頻）

【KTSF】

聯邦司法部周三發聲明宣布,台灣知名晶圓代工廠聯電(UMC)對於竊取營業秘密的刑事控罪已經向法庭認罪,法庭裁定罰款6千萬美元,聲明同時表示,聯電獲法庭輕判的交換條件,是願意配合美國政府調查並起訴同案共同被告,中國國有企業-福建晉華電子。

這項裁決是針對聯電和聯邦司法部日前達成的認罪協議做出裁決,2018年9月,一個聯邦大陪審團起訴台灣晶圓代工廠聯電,以及中國國有企業福建晉華電子,以及包括時任晉華總經理陳正坤在內的3名個人,涉嫌竊取、傳輸和持有美國半導體公司美光科技(Micron Technology)的營業秘密。

聯電周三在庭上認罪,並判罰6千萬美元,是美國的營業祕密刑事罪案起訴案件中,史上第二高金額的罰款,同時法庭裁定聯電3年緩刑,後續還要與美國政府合作。

負責案件的聯邦檢察官表示,福建晉華電子的訴訟將在2021年審理,除了聯電之外,其餘的被告,包括晉華電子以及時任晉華總經理陳正坤,以及從美光科技轉到聯電任職的何姓、王姓員工等3人的案件都將照常進行,罪名包括經濟間諜罪、竊取營業秘密罪,及收受與持有被竊取的營業秘密間諜罪等。

