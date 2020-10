特朗普斥拜登是史上最差總統候選人

【蔡璐陽報導】

特朗普總統周三到亞利桑那州舉行競選活動,而副總統彭斯則到威斯康辛州和密西根州造勢。

在亞利桑那州Goodyear市,特朗普發表演說批評,拜登是歷史上最差勁的總統候選人,並說面對這麼差的對手,讓他壓力很大,因為如果輸掉選舉,會被眾人笑話。

特朗普說:「拜登的競選宗旨是增加你們的稅收,我前所未見。」

特朗普也抨擊拜登為了控制疫情,主張禁止民眾舉行任何形式的聚會,孩子也不能上學,但他讚揚了亞利桑那州州長,表示應該讓商業重新開放。

特朗普說,他接受新冠病毒治療之後,自我感覺像超人一樣,特朗普確診後,使用了Regeneron藥廠研發的一種實驗性抗體療法,他表示藥效很好,並承諾會向全國提供。

副總統彭斯周三到威斯康辛州和密西根州舉行造勢活動,在威斯康辛州,他承諾會確保所有醫院擁有足夠的抗疫物資,並且會給予新冠肺炎病人和長者更多的醫療照顧,也強調與此同時會進一步重開經濟。

此外,彭斯也提到在特朗普任內的政績。

彭斯說:「短短3年,我們重建了軍力,重活了經濟,鞏固了邊界,支持了執法力量,我們還捍衛了生命與自由,還有美國憲法。」

4年前威斯康辛州的民主黨票倉藍領選民,因為不滿工作崗位的流失,把原來支持希拉莉克林頓的票轉投給特朗普,彭斯周三在威斯康辛州的發言,也特別挑了北美自由貿易協定(NAFTA)去攻擊民主黨與拜登,只是愛抱怨NAFTA,卻什麼都不做,當中拜登做了47年的職業政客,卻對經濟升白旗,對貿易問題投降,而特朗普則為美國工人爭取到更好的交易,把NAFTA廢除,新訂立了美墨加貿易協定(USMCA),把經濟帶回來。

彭斯說:「NAFTA沒了,現在是USMCA留在這裡。」

彭斯最後指出,面對疫情,特朗普要照顧掙扎中的家庭,要保護弱勢的人與長者,要救命和研發能救命的藥物,要讓美國的經濟重開,而拜登則在說關閉美國的經濟。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。