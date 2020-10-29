特朗普斥拜登是史上最差總統候選人

【蔡璐陽報導】

特朗普總統周三到亞利桑那州舉行競選活動，而副總統彭斯則到威斯康辛州和密西根州造勢。

在亞利桑那州Goodyear市，特朗普發表演說批評，拜登是歷史上最差勁的總統候選人，並說面對這麼差的對手，讓他壓力很大，因為如果輸掉選舉，會被眾人笑話。

特朗普說：「拜登的競選宗旨是增加你們的稅收，我前所未見。」

特朗普也抨擊拜登為了控制疫情，主張禁止民眾舉行任何形式的聚會，孩子也不能上學，但他讚揚了亞利桑那州州長，表示應該讓商業重新開放。

特朗普說，他接受新冠病毒治療之後，自我感覺像超人一樣，特朗普確診後，使用了Regeneron藥廠研發的一種實驗性抗體療法，他表示藥效很好，並承諾會向全國提供。

副總統彭斯周三到威斯康辛州和密西根州舉行造勢活動，在威斯康辛州，他承諾會確保所有醫院擁有足夠的抗疫物資，並且會給予新冠肺炎病人和長者更多的醫療照顧，也強調與此同時會進一步重開經濟。

此外，彭斯也提到在特朗普任內的政績。

彭斯說：「短短3年，我們重建了軍力，重活了經濟，鞏固了邊界，支持了執法力量，我們還捍衛了生命與自由，還有美國憲法。」

4年前威斯康辛州的民主黨票倉藍領選民，因為不滿工作崗位的流失，把原來支持希拉莉克林頓的票轉投給特朗普，彭斯周三在威斯康辛州的發言，也特別挑了北美自由貿易協定（NAFTA）去攻擊民主黨與拜登，只是愛抱怨NAFTA，卻什麼都不做，當中拜登做了47年的職業政客，卻對經濟升白旗，對貿易問題投降，而特朗普則為美國工人爭取到更好的交易，把NAFTA廢除，新訂立了美墨加貿易協定（USMCA），把經濟帶回來。

彭斯說：「NAFTA沒了，現在是USMCA留在這裡。」

彭斯最後指出，面對疫情，特朗普要照顧掙扎中的家庭，要保護弱勢的人與長者，要救命和研發能救命的藥物，要讓美國的經濟重開，而拜登則在說關閉美國的經濟。

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