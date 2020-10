多間科技企業公布業績 蘋果錄破紀錄收益

【KTSF 張麗月報導】

美股收市後,多間科技企業公佈業績,包括蘋果公司、Amazon、Alphabet、Facebook。

蘋果公司第三季錄得破紀錄收益,有647億元,還未計算在10月推出的四款新iPhone 12系列的業績,股價在盤後跌超過4%。

Amazon第三季銷售飆升37%,預測第四季的營運收入介乎10億至45億元之間,但要花費大約40億元用來應對疫情上的開支。

Amazon目前全球僱員總數有過百萬人,按年上升50%,旗下的雲端電腦部門的營銷額有116億元,按年上升近三成。

Alphabet第三季收益上升14%,達到462億元,其中YouTube廣告收益有超過50億元,雲端業務收益就有超過34億元,公司還投入更多資源研發人工智能等科技。

至於Facebook第三季收益增長符合預期,但在美加兩地的使用者數目就有減少。

